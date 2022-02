‘Lamb’ está entre as estreias de fevereiro na MUBI; confira calendário

A MUBI, serviço de streaming de filmes sob curadoria, anunciou suas novidades para o catálogo no mês de fevereiro. Vinte e oito produções entram para lista de títulos disponíveis, entre exclusivos e licenciados, uma para cada dia do mês.

O destaque do mês vai para “Lamb”, filme de terror islandês que lotou as salas de cinema de São Paulo, durante a 45ª Mostra Internacional de Cinema. O longa estreia exclusivamente na plataforma, assim como “There Will Be No More Night” (2020), de Éléonore Weber, e o documentário “Cow” (2021), de Andrea Arnold.

Também vale destacar duas seções deste mês. A primeira é Valentine’s Day, que traz “Asako I & II”, de Ryusuke Hamaguchi, “Moulin Rouge”, clássico de John Huston, e “Duas Vidas”, de Leo McCarey.

Já a segunda trata-se de três produções que estão na Berlinale, o Festival Internacional de Cinema de Berlim. São elas “Taste”, do emergente e premiado diretor Le Bao, “Human Factors”, dirigido por Ronny Trocker, e “Mr. Bachmann and His Class”, da diretora alemã Maria Speth.

LEIA TAMBÉM:

Confira a lista completa de estreias da MUBI em fevereiro:

01/02 - Playlist, de Nine Antico

02/02 - There Will Be No More Night, de Éléonore Weber

03/02 - Acidente, de Pablo Lobato e Cao Guimarães

04/02 - De Punhos Cerrados, de Marco Bellocchio

05/02 - Teddy, de Ludovic Boukherma e Zoran Boukherma

06/02 - Uma Mulher é uma Mulher, de Jean-Luc Godard

07/02 - O Parque, de Damien Manivel

08/02 - Takara - A Noite Em Que Nadei, de Damien Manivel e Igarashi Kohei

09/02 - Wasp, de Andrea Arnold

10/02 - Even the Sun Has Spots, de Julio Hernández Cordón

11/02 - Cow, de Andrea Arnold

12/02 - Asako I & II, de Ryusuke Hamaguchi

13/02 - Moulin Rouge, de John Huston

14/02 - Duas Vidas, de Leo McCarey

15/02 - A Storm Was Coming, de Julio Hernández Cordón

16/02 - Taste, de Le Bao

17/02 - Pó, de Julio Hernández Cordón

18/02 - Face a Face, de Ingmar Bergman

19/02 - Human Factors, de Ronny Trocker

20/02 - Longa Jornada Noite Adentro, de Bi Gan

21/02 - Ecos, de Rúnar Rúnarsson

22/02 - Mr. Bachmann and His Clas, de Maria Speth

23/02 - Muna Moto, de Jean-Pierre Dikongue-Pipa

24/02 - O Fim do Sem Fim, de Cao Guimarães, Lucas Bambozzi e Beto Magalhães

25/02 - Lamb, de Valdimar Jóhannsson

26/02 - Certo Agora, Errado Antes, de Hong Sang-soo

27/02 - Na Praia à Noite Sozinha, de Hong Sang-soo

28/02 - Fait Vivir, de Oscar Ruíz Navia