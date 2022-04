Sem querer? Ana Maria dá spoiler dos participantes mais amados do ‘BBB 22’

No "Mais Você", da Globo, Ana Maria Braga inova no look (Reprodução/Globo)

No “Mais Você”, Ana Maria Braga recebe, nesta quarta-feira (26), Luciano, o primeiro eliminado do “Big Brother Brasil 22″. No entanto, antes do programa ir ao ar, a apresentadora fez uma postagem reveladora.

No Instagram, Ana divulgou um vídeo com Vinícius, Linn da Quebrada e Tiago Abravanel dançando. Na legenda, a famosa escreveu: “Adorando esses três”.

O post de Ana Maria Braga gerou diversas reações dos fãs. Em um comentário, um seguidor disse: “Gente esse BBB o povo só fica dançando e cantando”. Já outro falou: “Só isso no BBB mesmo, cantoria e dança”. Já uma fã disse: “Na verdade, é um musical”.

O vídeo também trouxe alguns haters, que acabaram criticando o reality show da Globo. Um fã de Ana Maria Braga afirmou: “Mas esse BBB tá bem chato”. Um outro perfil colocou Boninho no paredão e comentou: “Se arrependimento matasse hein Boninho? Que elencooooo”.

Primeiro eliminado

O primeiro paredão da 22ª temporada do “Big Brother Brasil” aconteceu, nesta terça-feira (25), e eliminou Luciano Estevan, que ficou marcado por querer ser famoso. O influenciador digital deixou a casa com 49,31%% dos votos.

Para o público, o fato do, agora, ex-”BBB 22″, querer muito ser rico e famoso, algo sempre dito por ele, acabou sendo desagradável. “Eu quero ser rico, famoso. Nível Beyoncé”, declarou o rapaz, em uma das conversas dentro da casa.

No "BBB 22", Luciano foi o primeiro eliminado (Reprodução/Instagram)

Já dentro da casa, os participantes do camarote, como Pedro Scooby, tentaram alertá-lo sobre os riscos da fama. Além do surfista, Jade Picon também tentou alertar o ex-confinado.

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt disse: “Quando vi esse paredão, esses emparedados, essa primeira semana, a pergunta que me veio à cabeça foi: o que é que você quer?”, direcionado para Luciano.

No primeiro paredão da temporada, o ator e influenciador digital enfrentou a cantora Naiara Azevedo e a modelo Natália Deodato, que ficaram com 15,08% e 34,89%, respectivamente.

Após ser eliminado, Luciano Estevan participou do “Rede BBB”, onde falou sobre a primeira semana no reality show da Globo e descobriu que não ganhou muitos seguidores no Instagram.

Antes de entrar na casa, ele tinha 14,5 mil e esperava ter ao menos 500 mil seguidores, mas ele chegou perto: alcançou 468 mil até às 0h45.

