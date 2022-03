Música inédita de Lana Del Rey vira trilha sonora de Euphoria

Confirmado! A nova música de Lana Del Rey, que pode ser escutada no teaser do terceiro episódio da segunda temporada de Euphoria, Watercolor Eyes, realmente fará parte da trilha sonora da série, que será exibido na HBO e HBO Max neste domingo, 23 de janeiro. A faixa chegou oficialmente às plataformas digitais nesta sexta-feira, 21.

Confira a canção abaixo:

Euphoria acompanha um grupo de jovens enquanto eles tentam se encontrar em meio a um mundo repleto de drogas, sexo e violência. As duas temporadas e os dois episódios especiais estão disponíveis na HBO Max.

⋅ ⋅ ⋅

Leia mais textos da NOVA MULHER

“Insana”: Sydney Sweeney, a Cassie de Euphoria fala sobre cena da segunda temporada

Euphoria volta com audiência recorde e episódio mais comentado das redes sociais

Zendaya fala sobre sua experiência dolorosa em 2ª temporada de Euphoria

Estas foram as reações à cena para lá de quente em ‘Euphoria’ que contou com ex-Grey’s Anatomy

⋅ ⋅ ⋅

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.