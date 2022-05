Na Band, ‘MasterChef Brasil’ continuará sendo semanal

Em 2022, o “MasterChef Brasil” continuará sendo semanal. A ideia de transformar o reality show gastronômico em uma atração diária não faz mais parte dos planos da direção da emissora.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, do R7, a mudança no formato impactaria na quantidade de episódios da próxima temporada, que está prevista para estrear em abril. Além disso, o novo formato mexeria na programação noturna da Band.

Isabella leva o troféu de melhor cozinheira amadora da 8ª temporada do "MasterChef Brasil" (Carlos Reinis/Band)

A nova edição do “MasterChef Brasil” deve contar com o trio de jurados formado por Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo e com Ana Paula Padrão, que ainda não renovou o seu contrato com a emissora, mas deve assinar nos próximos dias. Ela comanda o reality show desde quando o formato chegou ao Brasil.

Erick Jacquin na TV Cultura

Chef Erick Jacquin apresentou a prova do chocolate no "MasterChef Brasil 8" (Carlos Reinis/Band)

Erick Jacquin, chef e jurado do “MasterChef Brasil, será o entrevistado do Roda Viva, na TV Cultura, na próxima segunda-feira (17).

Dono do de quatro estabelecimentos (Président, Ça-Va, Buteco do Jacquin e Lutécia), o chef francês dará detalhes sobre sua rotina na cozinha. “É um sacrifício de vida. Tem muita gente que perde a família, que não vê seus filhos crescerem. Meu primeiro filho, que tem 24 anos, eu não vi crescer”, conta.

Ele ainda rebate a fama de ser durão em suas cozinhas. “Não tem democracia dentro da cozinha. O chef é o chefe, por isso se chama chef”.

Aos jornalistas do “Roda Viva”, Jacquin também fala sobre o reality show da Band. “Eu acho que o ‘MasterChef’, antes de tudo, é um programa muito família, cultural, família. Acho que o ‘MasterChef’ ajudou muito a mudar a forma de se alimentar no Brasil, a forma de cozinhar em casa”.

Com apresentação de Vera Magalhães, o “Roda Viva”vai ao ar a partir das 22 horas, na TV Cultura.