Virou meme: Internautas reagem ao novo visual de Ana Maria Braga

No "Mais Você", da Globo, Ana Maria Braga vira meme com peruca platinada (Reprodução)

Ana Maria Braga é conhecida pelos looks usados no “Mais Você”, da Globo. Nesta quinta-feira (06), a apresentadora inovou mais uma vez com um cabelo parecido com o da cantora internacional Sia.

Ao som de “Chandelier”, da cantora australiana, Ana Maria começou a atração matinal falando da peruca platinada no estilo chanel, durante o tradicional pensamento do dia.

“Eu estou aqui inaugurando também a minha fase de cabelos 2022 porque, na verdade, a vida é assim. Quando você se defronta com um problema, como é o meu caso, você tem duas opções: ficar nervosa, chorar, reclamar da vida... Ou rir! Levar de bom humor a vida é o que faz a diferença. Vou estragar o dia de hoje só porque o cabelo não está bom? Não, vamos brincar!”.

O problema citado por Ana Maria, no “Mais Você”, é a falta de seu cabeleireiro Marcio Granado, que testou positivo para a covid-19 e está cumprindo a quarentena obrigatória. Confira abaixo a reação dos internautas!

Aberta a temporada 2022 da nossa camaleoa do pop @ANAMARIABRAGA ✨ #MaisVoce pic.twitter.com/8nIcN3kh15 — Soy Fito 📼 (@adolfo_moraiss) January 6, 2022

A peruca da Ana Maria Braga HAHAHAHHAAH #MaisVoce — SuDudoAfael (@sududoafael) January 6, 2022

e a namaria que já abriu o programa de hoje com um I’MMMMM GONNA SWING FROM THE CHANDELIER kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk #MaisVoce pic.twitter.com/2oeFW9LWfO — carls freitas (@carloscfreitas) January 6, 2022

SIA é a nova contratada da Rede Globo em 2022, substituindo a namaria #MaisVoce pic.twitter.com/CviTO0zBxt — 🐩 do ret (@thaysosdn) January 6, 2022

Ana maria ta meio Sia hoje pic.twitter.com/I9PfTEoin7 — a flamingona (@aflamingona) January 6, 2022

Hoje a cantora Sia está substituindo Ana Maria Braga no comando do #MaisVocê pic.twitter.com/0xvbD5MaEM — Lourers (@LourersFc) January 6, 2022