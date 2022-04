Ana Maria Braga interrompe entrevista e exibe receita gravada no ‘Mais Você’

Nesta terça-feira (04), Ana Maria Braga interrompeu uma matéria sobre viagens, exibida no “Mais Você”, para começar a fazer uma receita de biscoito de parmesão sem glúten.

Acompanhada de Bruno de Lucca, que tem um programa de viagens no Multishow, chamado “Vai pra Onde?”, a apresentadora explicou que precisava entregar a receita para Chico Pinheiro, âncora do jornal “Bom dia Brasil”.

Para quem não sabe, o jornalista pediu para que Ana Maria Braga guardasse um pouco dos biscoitos para ele. “Queria tanto mostrar mais. Nós vamos fazer uma pausa agora nas viagens, já tem uma receita divina de biscoito de parmesão. Já prometi para o Chico Pinheiro, eu tenho que dar”, revelou a veterana da Globo.

A receita de Ana Maria Braga foi exibida após o intervalo. No entanto, ela não usou a cozinha que está no estúdio, já que a receita é uma reprise de um programa gravado ao lado de Louro José, que estava vivo na época das filmagens.

Novo Louro José?

‘Mais Você’: Novo Louro José deve estrear em 2022 A direção do programa matinal da Globo começou a fazer alguns testes e gravar pilotos do substituto do Louro José

A audiência do “Mais Você”, da Globo, pode se preparar para um novo mascote e companheiro de Ana Maria Braga.

O “novo Louro José” está sendo planejado desde o ano passado, quando a direção do programa matinal começou a procurar novos profissionais para o posto, que está vazio desde a morte de Tom Veiga, em novembro de 2020, em decorrência de um aneurisma.

Nos bastidores do “Mais Você”, os testes e a criação do novo mascote estão acontecendo, tudo para que Ana Maria possa apresentar o “novo papagaio”. Porém, a chegada não deve ser rápida, já que a ideia não é apagar a memória do Louro José e nem apenas colocar um mascote qualquer.

Há ainda todo um trabalho de convencimento, já que Ana Maria Braga era amiga pessoal de Tom Veiga, além de muito conectada emocionalmente com o Louro José. A produção e, também, amigos da apresentadora falam que o público do “Mais Você” tem saudade de um companheiro no comando da atração da Globo.

Segundo informações do F5, Ana Maria Braga tem gravado pilotos com candidatos ao posto do Louro José. O nome já teria sido escolhido por ela, porém segue sendo secreto. A ideia é que o novo mascote seja um papagaio, filho do Louro José.

A expectativa é de que o filho do Louro chegue ao programa após o “Big Brother Brasil 22″, que estreia dia 17 de janeiro. Vale ressaltar que no período de exibição do reality show o programa de Ana Maria Braga recebe os eliminados da semana para um café da manhã, toda quarta-feira, após o paredão.