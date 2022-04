Meme? Ana Maria Braga é chamada de ‘cosplay de Avatar’

Ana Maria Braga chamou a atenção dos internautas mais uma vez. Nesta semana, ela surgiu, ao vivo, no “Mais Você”, da Globo, toda de neon. Brilhando, a apresentadora ganhou as redes e foi chamada de “avatar”.

Celebrando a moda dos anos 1980, a famosa escolheu um figurino com cores neon, que faziam o maior sucesso no passado. No Instagram, o vídeo postado ganhou força, já no Twitter a apresentadora virou um dos assuntos mais comentados.

Ana Maria Braga se divertiu com a roupa e explicou que existem não só looks, como outros produtos com as cores vibrantes.

“É a versão extremamente brilhante das cores primárias, elas emitem luz! Estou parecendo um mostruário do neon, você fica acesa. Quando vai na festa, fica toda trabalhada no brilho. Dá pra usar essas cores vibrantes em qualquer lugar”, declarou a famosa.

Nas redes sociais, como não poderia deixar de acontecer, a famosa virou o assunto. Teve gente, inclusive, que comparou o visual da apresentadora da Globo com o filme Avatar.

“Morri com a Ana Maria fazendo cosplay de Avatar”, disparou um internauta. Outro usuário do Twitter comentou: “Nove da manhã e a Ana Maria Braga aparecendo toda neon na minha TV, impossível não amar”.

Morri com a Ana Maria neon fazendo cosplay de Avatar 😁😆😂#MaisVoce pic.twitter.com/AskT4bHVrZ — Flávio Figueredo (@FlavioFigueredo) December 28, 2021

acordei, fiz meu leite, fui ver minha avó



ligo a televisão pra ela



ana maria braga neon pic.twitter.com/w2rILy7kMP — emo aposentado (@gabriel1vale) December 28, 2021