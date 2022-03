HBO Max anuncia lançamentos para 2022 e aqui estão os mais esperados

Aberta a temporada de contagem regressiva oficial para 2022! A HBO Max acaba de divulgar um vídeo para lembrar seus assinantes dos lançamentos de 2022. Confira também!

No dia primeiro de janeiro toda a família poderá curtir o especial ‘Harry Potter: De volta a Hogwarts’. Esta retrospectiva especial reúne Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, membros do elenco e cineastas de todos os oito filmes pela primeira vez para nos contar mais detalhes e curiosidades dessa saga incrível.

HBO Max terá grandes sucessos de bilheteria em 2022, incluindo os filmes mais esperados do cinema para o streaming como ‘The Matrix: Resurrections’ e ‘Morbius’.

Já em janeiro

Também estarão de volta as premiadas séries de amor, amizade e drama que nos deixam viciados nas histórias de seus personagens, começando com a nova temporada de ‘Euphoria’, que estreia em 9 de janeiro. E para os amantes de batalhas e de John Cena, a série ‘Peacemaker’ chega às telas da HBO Max no dia 13 de janeiro e veremos a origem desse super-herói e como ele reúne uma equipe que promete alcançar a paz mundial a todo custo fazendo o que for preciso.

E, possivelmente, um dos lançamentos mais esperados é o retorno ao mundo de George R.R. Martin com ‘House of the Dragon’, que fala sobre a família Targaryen, 300 anos antes dos acontecimentos da inesquecível série ‘Game of Thrones’.

Além disso, teremos o retorno de grandes séries aclamadas pelo público com novas temporadas de ‘Gossip Girl’, entre muitas outras; bem como novos episódios de ‘And Just Like That’ - a continuação da série cativante e bem-sucedida da HBO, ‘Sex and The City’.