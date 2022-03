HBO Max libera trailer oficial da 2ª temporada de ‘Euphoria’

Contagem regressiva para os novos episódios de ‘Euphoria’ que chegam dia 9 de janeiro à HBO Max. Os fãs estão ansiosos por notícias e a HBO liberou o trailer oficial da nova temporada. Veja abaixo:

Um primeiro teaser foi revelado em 23 de novembro, mas não mostrou muito sobre a nova trama. As imagens mostram Rue (Zendaya) dançando e cantando junto com Frank Sinatra, “Call Me Irresponsible”, com cenas rápidas de de festa e uso de drogas, algo que fãs da série vêm a esperar. Zendaya narra o trailer, enquanto fala sobre como tudo parece permanente quando você é mais jovem, mas conforme você envelhece, percebe que nada é e tudo pode escapar.

‘Euphoria’ se tornou uma série popular no catálogo da HBO Max e teve sua primeira temporada aclamada pela crítica. Os novos episódios da segunda temporada chegam com atraso na HBO, isso porque o início das filmagens estava previsto para começar em março de 2020, mas a pandemia forçou a equipe a fazer uma pausa por tempo indefinido.

Nesse intervalo, o criador da série Sam Levinson começou a trabalhar na elaboração de duas parcelas autônomas centradas nos personagens interpretados por Zendaya e Hunter Schaffer. Esses episódios de ‘Euphoria’ serviram como uma ponte entre a primeira temporada e a segunda.

