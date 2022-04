Ana Maria Braga posta foto rara com a família. Confira!

A apresentadora Ana Maria Braga fez um post raro ao lado da família. Na ocasião, ela estava no batizado do neto Varuna, fruto do relacionamento de sua filha, Mariana Maffeis, com professor de yoga colombiano Badarik González.

Na legenda, a apresentadora do “Mais Você”, da Globo, escreveu: “Varuna batizado. Que dia especial”. O post rendeu mais de 140 mil curtidas e inúmeros comentários felicitando Ana e sua família.

Nos comentários, os fãs da famosa escreveram: “Muito admirável a simplicidade da sua filha”; “Família maravilhosa!”; “Lindos”.

Na imagem compartilhada por Ana, a famosa ainda aparece ao lado de duas amigas, o genro e o filho, Pedro Maffeis.

70 anos das novelas

Nesta segunda-feira (20), Ana Maria Braga festejou os 70 anos das telenovelas brasileiras com um novo look. A apresentadora do “Mais Você”, da Globo, resgatou uma roupa medieval da novela “Deus Salve o Rei”, exibida originalmente em 2018.

“Direto dos cenários da novela Deus Salve o Rei!”, anunciou Ana Maria. “Ares de rainha, não? Hoje é segunda-feira, 20 de dezembro, mas amanhã, dia 21, nós vamos celebrar os 70 anos das telenovelas, por isso a gente decidiu reviver [esse figurino]”, falou a veterana.

Ana Maria Braga revive personagem da novela "Deus Salve o Rei", da Globo (Reprodução/Globo)

Ana Maria Braga deixou a web em polvorosa. “O quê fazer quando a pessoa acha que é melhor que você? Apaga a luz do Sol e mostra para ela quem brilha aqui na terra! Anda de salto, mas não faz barulho! Meu beijo hoje vai para a Ana Maria porque nada abala o penteado dela!”, afirmou um perfil.

“[Ela] está linda como ficou bem mais nova com esse cabelo longo. Tá lindíssima”, aprovou mais um. “Não estou aguentando com a Ana Maria vestida de Game of Thrones”, afirma outro.