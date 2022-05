Chefs do ‘MasterChef Brasil’ falam sobre a final da 8ª temporada

Troféu do MasterChef Brasil 2019 em cena Foto: Carlos Reinis/Band

A 8ª temporada do “MasterChef Brasil” termina nesta terça-feira (14). O reality show gastronômico apresentado por Ana Paula Padrão terá a sua primeira final com três competidores, que estão na disputa do troféu de melhor cozinheiro amador e, também, pelo prêmio de R$ 300 mil.

Nesta noite, Eduardo, Isabella e Kelyn vão se enfrentar pela última vez. Segundo o site da Band, emissora que exibe a edição brasileira do reality, Eduardo é o preferido para levar o título da temporada. O jovem está com 68% dos votos, seguido de Isabella (27%) e Kelyn (11%).

Henrique Fogaça, Helena Rizzo, Pabllo Vittar, Ana Paula Padrão e Erick Jaquin no estúdio do "MasterChef Brasil" (Carlos Reinis/Band)

Para o chef Erick Jacquin, a final será uma grande festa. “Ah, será uma festa, né? Foi uma bela temporada e, depois de tudo que aconteceu esse ano, será uma comemoração bem legal. Na minha opinião, a melhor parte é justamente ser uma final com três pessoas. É muito bonito ver o trio de competidores se enfrentando”.

Henrique Fogaça preferiu ressaltar o talento dos três finalistas da 8ª temporada do “MasterChef Brasil”, para eles cada um tem um talento e merece lutar pelo título e pelos prêmios. “Os três finalistas provaram que são bons cozinheiros. O Eduardo, mais novo, tem uma cozinha mais clássica. A Isabella é criativa e fora da caixa. Já a Kelyn é mais pé no chão, mas eventualmente faz coisas inusitadas. É o top 3 perfeito”, afirmou o jurado.

Já a estreante Helena Rizzo afirma que o principal ingrediente para chegar na final foi o controle emocional durante as provas e a corrida contra o tempo. “As pessoas que estão na final são merecedoras, estão aqui porque fizeram direito, souberam dominar as emoções e cozinhar bem. Eu estou com grandes expectativas, acho que vai ser acirrado. É uma caixinha de surpresa, mas esperem muita personalidade e perfis diferentes”.