Diretor do remake de ‘Pantanal’ pede demissão da Globo

“Pantanal” é uma das promessas da Globo em 2022. No entanto, o remake da trama enfrenta um novo problema na equipe. O diretor artístico Rogério Gomes pediu demissão da emissora.

O profissional deixou a emissora após 41 anos de trabalho. De acordo com o Metrópoles, o diretor encerrou a parceria em virtude de um sério desentendimento com o atual diretor de entretenimento do canal carioca, Ricardo Waddington.

Porém, diferente de outros profissionais que deixaram a Globo em 2021, Rogério Gomes não deve sair da emissora por enquanto, já que a direção conseguiu contornar a situação e convenceu o diretor a permanecer, ao menos, até a conclusão dos trabalhos de “Pantanal”.

Murilo Benício será vilão no remake de "Pantanal" (Reprodução)

O diretor Rogério Gomes iniciou sua carreira na Globo em 1992, integrando a equipe de Jorge Fernando na novela “Deus Nos Acuda”. Sua promoção a diretor de núcleo, que atualmente é chamado de artístico, se deu em 2009, no remake da novela “Paraíso”. Além desses trabalhos, Gomes já trabalhou em “Império” (2014), “Além do Tempo” (2015) e “A Força do Querer” (2017).

O remake de “Pantanal” está previsto para estrear em maio de 2022. Antes de ganhar uma nova roupagem, a novela foi exibida originalmente na extinta TV Manchete, em 1990.

Nesta nova versão, Juma Marruá, a protagonista da trama, será interpretada por Alanis Guillen. Anteriormente, o papel foi interpretado por Cristiana Oliveira.

LEIA TAMBÉM:

A revelação da protagonista fez com que alguns fãs da novela original pedissem para que o autor Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor da novela da Manchete, encaixasse a Juma oficial, ou melhor, Cristiana Oliveira em algum momento.

Porém, a única informação garantida foi a de que a ajuda da veterana está sendo essencial para criar a nova versão de Juma. Segundo Alanis, ela e Cristiana já conversaram. “Quando começou esse burburinho, ela me mandou uma mensagem por meio de uma rede social dizendo que estava torcendo muito por mim. Mas eu ainda não podia falar nada, então só agradeci muito”.