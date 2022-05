‘MasterChef Brasil’: Final da 8ª temporada terá três participantes

A final da 8ª temporada do “MasterChef Brasil” está chegando. Na próxima terça-feira (14), a audiência do reality show vai descobrir quem será o vencedor deste ano.

Diferente das edições passadas, a final deste ano será com três cozinheiros amadores, que vão disputar o título de melhor chef amador e o troféu.

A prova da grande final da competição gastronômica já foi gravada nos estúdios da Band, em São Paulo. No entanto, os finalistas ainda não sabem quem levou a melhor. O vencedor vai ser revelado ao vivo.

Divulgação/Band

Vale lembrar que, por causa da pandemia, o reality show gastronômico começou a ser gravado bem antes da exibição começar, no dia 6 de julho.

Por conta da pandemia, todos os competidores ficaram isolados em um hotel em São Paulo. “Há meses estou confinado, há mais de três meses. Não vejo ninguém há muito tempo fora do ciclo ‘MasterChef’. As gravações acabaram ontem e todos os 23 participantes saíram do confinamento”, contou Eduardo Prado, assim que as gravações foram concluídas.

Como será a semifinal?

Nesta terça-feira (07), às 22h30, a audiência da Band vai conhecer os três finalistas do “MasterChef Brasil”. No 23º episódio da temporada, Daphne, Eduardo, Isabella e Kelyn vão brigar por um lugar no pódio.

Na primeira prova desta noite, os cozinheiros amadores terão de encarar a última caixa misteriosa do ano, que traz apenas ingredientes brancos, como filé de linguado, vieiras, lula, arroz, palmito, feijão branco, couve-flor, nabo, coco, entre outros.

Os participantes precisaram transformar esses elementos em pratos saborosos e que elevem a competição gastronômica. Para isso, o quarteto terá à disposição um estojo de tintas e corantes alimentícios.

Já quem ficar com a caixa dourada, ganhará folhas de ouro para finalizar o prato. Após o tempo estipulado, os jurados definem o primeiro finalista do talent show.

Na prova de eliminação, os três cozinheiros restantes serão desafiados a preparar um banquete para a convidada da noite, a cantora Pabllo Vittar. Antes de começar a cozinhar, eles serão apresentados a uma mesa luxuosa com uma coroa de carré de cordeiro acompanhada de legumes salteados, fregola e um molho, além de uma pavlova de frutas como sobremesa.

Ao final, cada um serve o seu banquete aos chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, que avaliam e decidem quem vai ser estará fora da final, que acontece na próxima semana.