[VÍDEO] Atrizes de ‘Euphoria’ gravam mensagem especial para fãs brasileiros

Os novos capítulos de ‘Euphoria’ estão previstos para estrear dia 9 de janeiro na HBO e HBO Max. No painel da HBO, realizado no CCXP WORLD 21 no último final de semana. Por conta do evento, que este ano também foi realizado online por razões de segurança sanitária, os fãs brasileiros ganharam um vídeo gravado especialmente para eles. Confira!

ESSE MOMENTO É TODO MEU! Meus nenês de Euphoria mandando mimos em dobro com beijos pros fãs brasileiro e um teaser exclusivo da nova temporada 😭✨ Em janeiro na @HBOBR e na #HBOMax 💜 #CCXPWorlds #HBOMaxNaCCXP

“Tem tanta coisa que vocês ainda vão ver e a gente não vê a hora que vocês vejam tudo em janeiro”, disse Zendaya. No final de novembro, a HBO liberou o primeiro trailer da 2ª temporada da série. Veja também.

O teaser não revela muito sobre o enredo da próxima temporada, mas traz Rue (Zendaya) dançando e cantando junto com Frank Sinatra, “Call Me Irresponsible”, com cenas rápidas de de festa e uso de drogas, algo que fãs da série vêm a esperar. Zendaya narra o trailer, enquanto fala sobre como tudo parece permanente quando você é mais jovem, mas conforme você envelhece, percebe que nada é e tudo pode escapar.

A segunda temporada veremos o retorno dos atores: Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Storm Reid e Austin Abrams. Além disso, foi relatado que o cantor/ compositor Dominic Fike, Minka Kelly (Titans) e Demetrius ‘Lil Meech’ Flenory Jr. (BMF) se juntarão ao elenco.