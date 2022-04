‘Mais Você’: Rabo barreado e sorvete de alho fazem Ana Maria Braga viralizar

Ana Maria Braga surpreendeu a audiência do “Mais Você” de novo. A apresentadora da Globo chamou a atenção de todos ao falar sobre alho, na manhã desta sexta-feira (26).

Ao vivo, a apresentadora não fugiu do desafio e experimentou o exótico sorvete de alho, que teve ainda calda de frutas vermelhas e chocolate.

Na experiência, Ana Maria ainda degustou do um sorvete de alho negro com calda de caramelo. “Gente, amei! É muito gostoso, é inesperado. Parece que é leite condensado. Mas a calda de chocolate é curinga”, afirmou a apresentadora.

Por fim, Ana Maria Braga levou para a cozinha do programa matinal da Globo uma receita de rabo barreado, que foi feita com 1,5 kg de rabo de boi limpo e cortado nas juntas. A receita de Ana Maria chamou atenção da audiência e da internet, que aproveitou o nome do prato para fazer Ana Maria viralizar nas redes sociais.

Já no Twitter, Ana Maria Braga aproveitou para divulgar a receita e comentou: “Se você nunca comeu um rabo, meu filho, você não sabe o que está perdendo”. Confira abaixo algumas reações postadas na internet!

não gente eu tô chorando https://t.co/AoHkDCNank — bia. (@biaacomenta) November 26, 2021