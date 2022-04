‘Mais Você’: Ana Maria Braga arrisca passinho do ‘Frango com câimbra’

Ana Maria Braga come bolo de microfone no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Nesta quarta-feira (24), Ana Maria Braga mostrou que não há idade para aprender a dançar. Durante a manhã, a apresentadora do “Mais Você”, da Globo, recebeu o dançarino Marreta e acabou se arriscando em alguns passos de funk.

Ao vivo, Ana aprendeu o passinho do “Frango com câimbra” e teve a ajuda do professor de dança, que acabou sendo elogiado pela apresentadora da Globo. “Sabe onde está o negócio? O balanço do frango? Tá aqui, no bumbum. Coisa que não lhe falta”, disparou.

Frango com câimbra? 😅😂 Ana Maria Braga se joga no funk! #MaisVocê pic.twitter.com/USeqnGS5wr — Mais Você (@MaisVoce) November 24, 2021

Vale destacar que Ana Maria quase desistiu de aprender a coreografia de funk. “Danço muito mal”. Nas redes sociais, entretanto, os internautas se divertiram com o momento matinal. “Ana Maria você é a melhor”, disse uma e “a Ana dança mais do que eu”, elogiou outro.

Fim de festa na Globo

As gravações de “Verdades Secretas 2″, produzida para o Globoplay, terminam nesta quarta-feira (24), nos estúdios da emissora, no Rio de Janeiro. Porém, diferente do encerramento da 1ª temporada, o elenco não terá uma festa para fechar o ciclo.

Após a saída de Camila Queiroz, que interpretava a protagonista Angel, o clima nos bastidores da produção de Walcyr Carrasco está pesado e a Globo decidiu cancelar o evento.

Segundo o Jornal O Globo, a diretora artística de “Verdades Secretas 2″, Amora Mautner, cancelou os planos, mesmo com a trama melhorando os índices de audiência da platforma de streaming.