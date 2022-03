Liberado teaser da 2ª temporada de ‘Euphoria’. Saiba tudo: data de estreia, sinopse e mais

‘Euphoria’ teve a data de estreia de sua 2ª temporada revelada pela HBO: dia 9 de janeiro os novos episódios chegam à TV e à HBO Max. Finalmente a espera parece ter acabado para os fãs da série, que puderam ver um teaser com as primeiras imagens da trama. Veja.

O teaser não revela muito sobre o enredo da próxima temporada, mas traz Rue (Zendaya) dançando e cantando junto com Frank Sinatra, “Call Me Irresponsible”, com cenas rápidas de de festa e uso de drogas, algo que fãs da série vêm a esperar. Zendaya narra o trailer, enquanto fala sobre como tudo parece permanente quando você é mais jovem, mas conforme você envelhece, percebe que nada é e tudo pode escapar.

A segunda temporada veremos o retorno dos atores: Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Storm Reid e Austin Abrams. Além disso, foi relatado que o cantor/ compositor Dominic Fike, Minka Kelly (Titans) e Demetrius ‘Lil Meech’ Flenory Jr. (BMF) se juntarão ao elenco.

‘Euphoria’ foi criada, escrita e dirigida por Sam Levinson e é baseada em uma minissérie israelense de mesmo nome, que foi criada por Ron Leshem e Daphna Levin. A série segue Rue, interpretada pela vencedora do Emmy Zendaya, e um grupo de seus colegas de escola enquanto enfrentam questões de drogas, sexo e violência.