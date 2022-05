Prova do chocolate apavora os cozinheiros do ‘MasterChef Brasil’

Chef Erick Jacquin apresentou a prova do chocolate no "MasterChef Brasil 8" (Carlos Reinis/Band)

Nesta terça-feira (16), os cozinheiros amadores da 8ª temporada do “MasterChef Brasil” viveram o pesadelo de todas as edições do reality show: a prova do chocolate.

Sempre temido pelos cozinheiros amadores em todas as temporadas do reality show gastronômico, a iguaria voltou na 20ª rodada e manteve o clima de tensão, que já está tomando conta há um tempo.

Logo no início do programa, os jurados Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin assustaram os cozinheiros amadores ao contar que a sobremesa de chocolate precisaria ser única e, ainda, contar com alguma surpresa na hora da degustação.

E, falando em surpresa, a apresentadora Ana Paula Padrão avisou que Daphne, campeã da 19ª rodada da temporada, poderia tirar 10 minutos de dois concorrentes. Os escolhidos foram Eduardo e Heitor.

Como de costume, todos optaram em sair do convencional, mas nem tudo saiu como o planejado para a maioria, já que apenas um deles subiu ao mezanino. A premiada da noite foi Isabella, que fez uma sobremesa inspirada em um ovo beneditino, com chocolate branco e gema de maracujá.

isabella simplesmente a maior participante de toda a franquia masterchef brasil

20 episódios e 20 destaques positivos. a mulher é simplesmente imbatível. @isabellascherer VOCÊ TEM QUE VENCER ESSE PROGRAMA — barcos em skin de levantador (@barcoscesca) November 17, 2021

SIM ISABELLA SCHERER VOCÊ VAI SER A PRÓXIMA MASTERCHEF BRASIL MEU AMOR — juliana (@lipveshye) November 17, 2021

Os demais cozinheiros amadores da 8ª temporada do “MasterChef Brasil” levaram aos jurados pratos criativos, mas que não se destacaram tanto. Tiago foi o primeiro avaliado da noite e acabou se atrapalhando ao tentar flambar sua doma de dois chocolates, que foi elogiada pelo sabor.

Helena, que acabou sendo a eliminada do reality show gastronômico da Band, foi do céu ao inferno, já que estava sendo considerada uma das melhores cozinheiras da prova do chocolate. Ela fez um pão com mousse de chocolate, com azeite e fumaça de alecrim, que deixou Helena Rizzo extremamente feliz.

Eduardo, que não anda tendo um bom desempenho, levou aos jurados uma cúpula de mousse de chocolate e uma torta caprese de acompanhamento. Na degustação, os pratos foram elogiados por causa do sabor, mas o chef Erick Jacquin comparou a apresentação com um capacete de motoqueiro.

Já Heitor parece que acordou para o reality show e também se destacou positivamente. Na prova mais temida do “MasterChef Brasil” ele inovou ao produzir um cannoli de chocolate com frutas vermelhas e um mix de licores para acompanhar. Porém, a “fumaça surpresa” no prato foi criticada por não combinar.

Quem ficou desapontada foi Daphne, que fez uma releitura de abacate, com casca de chocolate, mousse verde e uma mousse de chocolate para acompanhar. Além dela, Kelyn deixou o nervosismo tomar conta e ficou triste ao entregar apenas um creme de abóbora com ganache de chocolate.