Helena serve prato queimado e deixa, pela segunda vez, o ‘MasterChef Brasil’

Chocolate pode lembrar sobremesa e momentos de felicidade, mas para Helena a iguaria teve um gosto bem amargo, fazendo ela ser eliminada da 8ª temporada do “MasterChef Brasil”, na Band.

Sempre temido pelos cozinheiros amadores em todas as temporadas do reality show gastronômico, o chocolate voltou na 20ª rodada e manteve o clima de tensão, que já está tomando conta há um tempo.

Na primeira disputa da noite, a mineira levou para os jurados um pão com mousse de chocolate, com azeite e fumaça de alecrim e foi um dos destaques positivos, ao lado de Isabella. Porém, com o cerco fechando, apenas uma delas poderia subir ao mezanino e a escolhida não foi Helena, que se juntou aos demais na prova de eliminação.

Sempre calma, Helena não se deixou abater pelo desafio, onde precisou fazer uma releitura do prato de um dos campeões do “MasterChef Brasil”. Nesta noite, o reality show recebeu seis vencedores: Elisa (1ª temporada), Izabel (2ª temporada), Léo (3ª), Michele (4ª), Maria Antonia (5ª) e Rodrigo (6º).

Mas ao longo da prova eliminatória, a jornalista perdeu o controle e não conseguiu entregar um prato final saboroso. Na competição, ela ficou com o prato do ex-“MasterChef Brasil” Rodrigo e precisou preparar uma barriga de porco. Sem muita técnica na bancada , ela acabou queimando o prato e perdeu a disputa para Eduardo, que também não teve uma noite de sorte e foi para a prova eliminatória mais uma vez.

Nesta etapa, Eduardo, que estava confiante, reproduziu o prato de Elisa e levou aos chefs um mignon suíno selado, com um purê de abóbora e um molho.

A 1ª eliminação de Helena

A primeira eliminação de Helena aconteceu em setembro, quando ela deixou a 8ª temporada do “MasterChef Brasil” após servir uma lagosta sem gosto e foi criticada por causa da falta de sal.

Na época, a cozinheira amadora confessou que tinha receio de não ser um exemplo para sua família. Mas, também, ressaltou que estava grata pelo período que conviveu com os participantes do reality show gastronômico da Band e com os chefs.

Para ela, Henrique Fogaça foi um dos jurados mais marcantes. “Ele me deu um sacode e me fez uma cozinheira melhor, uma pessoa melhor”, explicou Helena.

Em sua primeira eliminação, Helena ficou ao lado de Márcio e Daphne, que ficaram entre os destaques negativos da noite.