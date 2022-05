Sem ousadia na cozinha, Luiz deixa a 8ª temporada do ‘MasterChef Brasil’

Ao ser eliminado, o carioca Luiz Horta aagradeceu o tempo que esteve no "MasterChef Brasil" (Divulgação/Band)

Nesta terça-feira (09), Luiz Horta ficou perdido na cozinha do “MasterChef Brasil” e deixou a cozinha do reality show gastronômico da Band.

Sem muita técnica para destacar o salmão em dois pratos, o cozinheiro amador não cumpriu as exigências dos jurados e acabou indo para a eliminação contra Tiago e Kelyn, que ouviram críticas pesadas do chef Erick Jacquin.

Ao anunciar quem seria o participante eliminado da 8ª temporada do “MasterChef Brasil”, Jacquin afirmou que estava decepcionado com os três competidores. Para ele, faltou muita criatividade para fazer o salmão brilhar na prova de eliminação.

O jurado francês chegou a dizer que pensou em mandar os três para casa, mas que apenas um poderia ir embora do reality show gastronômico, então, anunciou a saída do analista financeiro Luiz Horta.

Assim o nosso coração não aguenta: 3 competidores aguardando a decisão final dos jurados? 🥺 Kelyn, Tiago e Luiz (e todo o Brasil) aguardam ansiosamente pelo anúncio final.



Quem vai ser eliminado? Descubra AGORA! #MasterChefBR@BandTV pic.twitter.com/SzKEmekjPu — MasterChef Brasil (@masterchefbr) November 10, 2021

Vale destacar que a prova final, desta terça-feira (09), foi disputada por Daphne, Eduardo, Heitor, Luiz, Kelyn e Tiago, que tiveram apenas uma hora para preparar dois pratos com o ingrediente, sendo que um deles seria cru e o outro quente.

Após o tempo estimado por Ana Paula Padrão, os cozinheiros amadores tiveram suas receitas avaliadas pelos três jurados do “MasterChef Brasil” e Daphne levou a melhor da noite, escapando da berlinda. Após vários dias ruins, a jovem apresentou um salmão curado com vinagrete de maçã e salmão defumado com purê de cenoura e tomate confit.

LEIA TAMBÉM:

A chef Helena Rizzo destacou a entrada feita pela cozinheira amadora. “Está muito bonita. Não sobra nada no prato. Tudo o que está aqui não é decoração. É minimalista, bem feita. O salmão está bem cortado e macio”.

Porém, nem tudo estava perfeito. Segundo Henrique Fogaça, o salmão passou um pouco do ponto, mas o sabor valorizou o prato.

Além dela, Heitor subiu para o mezanino, ficando com o segundo lugar. Já Eduardo ficou em terceiro lugar e foi salvo.