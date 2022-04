Chorando, Ana Maria Braga volta ao ‘Mais Você’

Ana Maria Braga está de volta ao “Mais Você”, programa matinal da Globo, e, nesta segunda-feira (08), ela prestou uma homenagem à cantora sertaneja Marília Mendonça, que morreu na última sexta-feira (05), aos 26 anos.

“Potência vocal e criativa, porta-voz do ‘feminejo’, empática, bem-humorada, generosa. As qualidades de Marília Mendonça, que morreu na última sexta, vítima de um acidente aéreo, continuam ecoando pelo Brasil e não faltam homenagens à cantora e compositora, considerada a Rainha da Sofrência”, comentou Ana Maria Braga, no início do programa, ao vivo.

O começo do “Mais Você” também levou ao público imagens do último show de Marília Mendonça, realizado em Sorocaba, no interior de São Paulo, na semana passada.

“Quem diria, né? A vida realmente é uma coisa inesperada. Essa seria a última vez que ela pisaria num palco, cinco dias depois ela morreria. E a gente sabe que a vida é um sopro. A gente sabe que nasce, mas nunca sabe quando vai a vida é um sopro. A gente sabe que nasce, mas nunca sabe quando vai embora”, falou Ana Maria, que não conseguiu segurar o choro.

Emocionada, Ana Maria relembrou da participação da cantora em seu programa, em abril deste ano, levando à audiência trechos da entrevista cheia de humor. Em um deles, o “Mais Você” mostrou Marília Mendonça cantando a música “Troca de Calçada”, que relata a vida de uma garota de programa.

O programa, desta segunda-feira (08), também marca o retorno de Ana Maria Braga, que ficou afastada por três semanas do “Mais Você”, após sofrer uma queda na cozinha de sua casa, em São Paulo. Sobre o assunto, a apresentadora comentou rapidamente que seu corpo parou de produzir cortisona.