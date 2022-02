Netflix Games chega ao Brasil com dois jogos de ‘Stranger Things’

Após vários testes em mercados selecionados, a Netflix lança no Brasil o serviço Netflix Games, de onde o usuário vai poder jogar dentro do app do streaming. O serviço está disponível desde a última quarta-feira, 3, e somente para plataforma Android, por enquanto.

“Netflix??? Como acessa isso???”. Fácil, meu anjo:



1. Acesse o meu app

2. Na página inicial, clique em Netflix Games

3. Escolha o jogo que quer jogar

4. Baixe o jogo direto da sua loja de aplicativos

5. Jogue direto do meu próprio app pic.twitter.com/C18JuVdJUw — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 2, 2021

De acordo com as informações do streaming, são cinco os jogos disponíveis para download. Em julho, o serviço de streaming confirmou pela primeira vez seus planos de entrar no mercado de jogos móveis, chamando os jogos de “outra nova categoria de conteúdo” para a empresa oferecer a seus assinantes, ao lado de filmes e TV. Desde então, a Netflix disponibilizou aos membros um número crescente de jogos gratuitos sem anúncios ou pagamentos no aplicativo, incluindo uma mistura de jogos casuais e aqueles centrados em sua popular série original ‘Stranger Things’.

Os jogos ficam disponíveis para todos os assinantes do pacote básico do serviço, sem taxas adicionais. Os games podem ser jogados por vários usuários na mesma conta, desde que não excedam o limite de telas do plano contratado, tal qual acontece atualmente com filmes e séries.

Em setembro deste ano, a Netflix adquiriu a desenvolvedora de jogos independente Night School Studio, mais conhecida por títulos baseados em narrativas como Oxenfree, para desenvolver ainda mais sua biblioteca de jogos Netflix.

Para acessar os games, os usuários devem entrar na nova guia Jogos no aplicativo Netflix para Android, onde os jogos estão listados. Depois de selecionar um título, os usuários são direcionados à Google Play Store para instalar os jogos, como você faria com qualquer outro aplicativo. No entanto, para entrar e jogar, é necessária uma assinatura da Netflix. Depois de baixados, os jogos estarão disponíveis para jogar a qualquer momento, basta tocar neles no aplicativo Netflix ou na tela inicial do dispositivo Android.