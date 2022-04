Murilo Benício adota novo visual para gravar ‘Pantanal’

Murilo Benício será vilão no remake de "Pantanal" (Reprodução)

Murilo Benício mudou radicalmente o visual por causa de seu personagem no remake da novela “Pantanal”. Na trama das 21 horas, ele será o vilão Tenório.

Na nova versão da novela, escrita por Bruno Ruperi, Murilo vive o fazendeiro Tenório, vilão que terá o peão Alcides (Juliano Cazarré) como rival. Por causa do personagem, o artista teve que mudar o visual e foi fotografado sem a barba, usando somente um bigode.

Atualmente, o ator está em Mato Grosso do Sul gravando algumas cenas para a produção, que foi exibida originalmente na TV Manchete, na década de 1990. Além de Murilo Benício, Juliana Paes e José Loreto também estão trabalhando na importante região da natureza brasileira.

Diferente de “Um Lugar ao Sol”, que estreia na segunda-feira (08), o remake de “Pantanal” não será lançado 100% gravado. Após a estreia, que está prevista para acontecer em março, algumas sequências finais ainda serão feitas no Projac.

Escrita por Bruno Luperi, adaptada da obra original do seu avô, Benedito Ruy Barbosa na TV Manchete, em 1990, a trama teve que adiar suas gravações por causa do agravamento da pandemia no Brasil.

O elenco principal conta com nomes importantes, como Dira Paes, Renato Góes e Bruna Linzmeyer, que farão parte da primeira fase da novela.