Sem Ana Maria, ‘Mais Você’ homenageia Tom Veiga, o Louro José

Ana Maria Braga continua fora do “Mais Você”. Nesta segunda-feira (01), a apresentadora não apresentou o matinal da Globo e continua se recuperando da queda que levou em sua casa, em São Paulo.

Nesta segunda-feira, os apresentadores Fabrício Battaglini e Talitha Morete levaram ao ar uma homenagem ao intérprete Tom Veiga, que morreu aos aos 47 anos, em sua casa, no Rio de Janeiro. Logo na abertura do “Mais Você”, o público acompanhou imagens inéditas dos bastidores do programa e dos 23 anos trabalhando ao lado de Ana Maria Braga e divertindo o público com suas brincadeiras.

Além disso, os cavalinhos do Fantástico e o Júlio, do infantil Cocoricó, da TV Cultura, falaram sobre a importância do Louro José para a cultura e para a televisão brasileira.

Os apresentadores substitutos de Ana Maria Braga lembraram da apresentadora durante a homenagem. Ela, que está em casa, também usou suas redes sociais para lembrar do seu companheiro de “Mais Você”.

A apresentadora Ana Maria Braga, de 72 anos, está sendo substituída por Fabrício Battaglini e Talitha Morete desde segunda-feira (25).

Ela foi internada no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, após sofrer uma queda em casa. Segundo eles, no domingo (24), a apresentadora oficial do “Mais Você” caiu em sua cozinha e bateu a cabeça.

No mesmo dia, Ana Maria Braga foi levada para o hospital para fazer uma tomografia e o médico pediu que ela ficasse em observação.

“Eu já começo mandando um beijo pra Ana que está assistindo a gente lá do hospital, onde ficou internada para ficar em observação. Ela caiu na cozinha, chão escorregadio. A cozinha é o local da casa onde mais acontecem quedas! E nesse momento ela bateu a cabeça. E com isso não se brinca. Esse é um acidente doméstico muito comum”, explicou Talitha, na manhã da última segunda-feira (25).