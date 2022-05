‘MasterChef Brasil’: Molho ácido e falta de sal eliminam Raquel da competição

O “MasterChef Brasil” desta terça-feira (26) foi tenso e levou os cozinheiros amadores e, até Ana Paula Padrão, ao limite. Mas, quem escorregou na cozinha e abandonou o reality show da Band foi a analista financeira Raquel Fonseca.

Aos 35 anos, ela se tornou a 16ª eliminada da 8ª temporada do “MasterChef Brasil”, ao disputar com Ana Paula diversos rounds de uma prova com ovos. Mas, no final, ela não conseguiu preparar os ovos beneditinos com magnitude.

De acordo com os chefs, o prato servido por Raquel se perdeu nos detalhes, já que o molho holandês estava com gosto de gema crua e sem sal.

A saída de Raquel da 8ª temporada do “MasterChef Brasil” emocionou os competidores, os jurados e até a apresentadora Ana Paula Padrão, que chorou e afirmou: : “Vai ser bem recebida na Bahia”.

Ana Paula, que também estava na prova de eliminação desta noite, escapou por pouco. Muito nervosa durante a prova final da competição gastronômica da Band, ela chorou e pensou em desistir dos prêmios.

Na hora de entregar os pratos, o chef Érick Jacquin não perdoou os tropeços de Ana e deu uma bronca daquelas na cozinheira amadora. “Tem que entregar alguma coisa. Ninguém pode sair sem comer. Não adianta chorar, não resolve nada. O Luiz [que também enfrentou dificuldades na prova] reza e você chora”, disparou o jurado.

Mas, além da tensão da prova final, o episódio desta terça-feira (26), do “MasterChef Brasil”, na Band, começou com a participação especial do apresentador e cantor Ronnie Von, que falou sobre a primeira prova da noite: a “prova do chá”.

Nela, os cozinheiros amadores precisaram fazer pratos que harmonizassem com chás como o preto, o vermelho e o branco.

Para deixar tudo mais quente, os participantes duelaram na primeira prova. Eduardo enfrentou Kelyn; Helena disputou com Tiago; Raquel cozinhou contra Heitor; Luis “brigou” com Isabella; e Daphne foi contra Ana Paula.