‘Mais Você’: Sem Ana Maria Braga, Globo perde parte da audiência

Ana Maria Braga parece ser essencial para o “Mais Você”, programa que apresenta diariamente na Globo. Desde segunda-feira (25), quando ela foi substituída por Fabrício Battaglini e Thalita Morete, a atração caiu na audiência.

Segundo os dados consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo, o “Mais Você” deu menos pontos que o “Bom Dia SP”, “Bom Dia Brasil” e “Encontro”.

No ar das 9h33 às 10h45, o programa de Ana Maria Braga registrou 6,0 pontos de média, 6,5 pontos de pico e 20% de share (número de televisores ligados), ante 4,8 pontos da Record, 3,9 do SBT, 0,8 da Band e 0,1 da RedeTV!.

Ana Maria Braga come bolo de microfone no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

O “Bom Dia SP” abriu a programação com 8,2 pontos de média, 9,3 pontos de pico e 28% de participação. Logo depois, das 8h29 às 9h33, o “Bom Dia Brasil” derrubou a média para 7,0 pontos, com 7,6 pontos de pico e 27% de televisores sintonizados. Por fim, o “Encontro”, que também está sendo comandado por apresentadores substitutos, assegurou a liderança isolada com 6,1 pontos de média, 7,4 pontos de pico e 18% de share.

Ana Maria sofre acidente doméstico

Ana Maria Braga está longe do”Mais Você” desde segunda-feira (25). No domingo (24), a apresentadora sofreu um acidente doméstico e precisou ser hospitalizada.

Nesta terça-feira (26), Ana Maria Braga avisou que está se recuperando do tombo que levou em sua casa. “Estou ficando 10!”.

Reprodução

LEIA TAMBÉM:

Durante o “Mais Você” desta manhã, Talitha Morete, que substitui Ana Maria, avisou que o programa continua, mas que espera que a comandante oficial do programa volte logo. “Seguimos enquanto a Ana Maria se recupera do tombo. A boa notícia é que ela está bem, está nos assistindo agora. Volta logo”, disse a repórter.

Desde o início da semana, Talitha e Fabricio Battaglini estão apresentando o “Mais Você”. Eles foram convocados após Ana Maria Braga cair em sua cozinha e bater a cabeça.

Ana Maria Braga, que tem 72 anos, não teve nenhum ferimento, mas deu entrada no hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, para fazer exames e ficar em observação.