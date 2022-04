Fora de perigo: Ana Maria Braga deixa o hospital em São Paulo

Ana Maria Braga já está em casa. A apresentadora do “Mais Você”, da Globo, recebeu alta hospitalar na noite desta terça-feira (26).

Ana, de 72 anos, foi internada no Hospital Beneficência Portuguesa, na região central de São Paulo, após cair em sua cozinha e bater a cabeça. Ela não teve nenhum ferimento, mas ficou hospitalizada para fazer exames e ficar em observação.

A notícia foi divulgada pelo Instagram de Ana Maria Braga (Reprodução/Instagram)

Longe do “Mais Você”, desde segunda-feira (25), Ana Maria Braga mandou um recado aos fãs. Na mensagem, que foi exibida no programa matinal, a apresentadora avisou que estava se recuperando do tombo que levou em sua casa. “Estou ficando 10!”.

Na ocasião, Talitha Morete, que substitui Ana Maria, avisou que o programa continua, mas que espera que a comandante oficial do “Mais Você” volte logo. “Seguimos enquanto a Ana Maria se recupera do tombo. A boa notícia é que ela está bem, está nos assistindo agora. Volta logo”, disse a repórter.

Desde o início da semana, Talitha e Fabricio Battaglini estão apresentando o “Mais Você”. Eles foram convocados após Ana Maria Braga cair em sua cozinha e bater a cabeça.

Mesmo com a alta hospitalar, Ana Maria Braga segue repousando em casa e ainda não tem previsão de retorno para o comando do “Mais Você”.