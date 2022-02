Tocador de fita e K-7 de ‘Stranger Things’ é estratégia para divulgar a 4ª temporada

A Netflix decidiu comercializar produtos relacionados à série ‘Stranger Things’ como parte de sua estratégia de marketing para não deixar os fãs esquecerem da estreia da 4ª temporada, que deve acontecer em 2022, após sucessivos atrasos relacionados à pandemia da Covid-19.

Toca-fita Stranger Things. Foto: Reprodução Walmart

Um toca fita vintage e uma fita K-7 estão sendo vendidos nos supermercados Walmart nos Estados Unidos e os dois produtos ainda estão em categoria pré-venda. O toca fitas tem rádio AM / FM, gravação de fita e funcionalidade Bluetooth. Ele vem com uma cartela de adesivos, para que os fãs possam personalizar o aparelho, e também com uma fita K-7. Segundo informações do Screen Rant, a fita contém uma mensagem de voz especial de um misterioso personagem da 4ª temporada de ‘Stranger Things’.

O valor do produto é de 64,88 dólares, cerca de R$ 366.

