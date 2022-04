‘Mais Você’: Em clima de festa, Ana Maria come microfone da Globo e faz dancinha

Ana Maria Braga come bolo de microfone no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Ana Maria Braga ainda está celebrando o aniversário de 22 anos do “Mais Você”, na Globo, e nesta quarta-feira (20), durante o quadro Feed da Ana, ela caiu em uma armadilha feita pela produção e acabou comendo um microfone com o logo da emissora.

Logo na abertura do quadro, a repórter Ju Massaoka falou para Ana Maria que o microfone dela não estava funcionando e pediu para que ela pegasse um outro com a produção. No entanto, o novo equipamento era, na verdade, um bolo em formato de microfone com a logomarca da Globo.

Porém, antes de comer o microfone, Ana Maria Braga foi questionada pela repórter se ela já tinha comido algum microfone na vida e a apresentadora do “Mais Você” não perdeu o clima de brincadeira e respondeu: “Se alguém pedir para a senhora morder um microfone, vai pensar o quê?”.

Na conversa, Ana ainda comentou que já comeu um microfone com sorvete e questionou: “Isso não é um microfone de verdade?”

Em seguida, a apresentadora do “Mais Você” mordeu o bolo de microfone e se surpreendeu com o gosto. “Tudo bolo, uma delícia”, comemorou Ana Maria Braga.

Em outro momento do quadro Feed da Ana, no “Mais Você”, elas dançaram ao som de “Coração Cachorro”, forró eletrônico de Ávine Vinny , com a participação de Matheus Fernandes, que virou trend nas redes sociais.

LEIA MAIS:

Antes da dancinha, o programa exibiu uma entrevista do cantor. “Estou muito feliz. Depois que lançou a música, surgiram várias dancinhas nas redes sociais, juntando a essa que todo mundo está fazendo”, comemorou o cantor, que afirmou que a canção foi feita por seis compositores.