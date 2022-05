Tiago e Helena vencem a repescagem e voltam ao ‘MasterChef Brasil’

Em noite de repescagem, os cozinheiros amadores Helena e Tiago voltaram para o “MasterChef Brasil”, da Band. Na noite desta terça-feira (05), eles competiram com mais 11 participantes, que, também, já estavam eliminados.

A primeira prova da noite foi dividida em três combates, onde os cozinheiros precisaram mostrar que são criativos ao preparar pratos que destacavam o frango. Na primeira batalha, André e Cristina garantiram a vaga para a prova final. Já Gabriel, Antônio e Juliana N. deixaram a competição gastronômica.

Em seguida, Tiago e Helena foram destaques positivos, enquanto Ana Karina e Juliana A. foram eliminadas da 8ª temporada do reality show. No embate final da primeira prova, Amanda e Pedro garantiram as duas últimas vagas e Renato e Bernardo foram eliminados, mais uma vez.

Já na prova final, os cozinheiros vencedores do primeiro duelo na cozinha do “MasterChef Brasil” precisaram mostrar que entendem de comida de rua. Mas, antes de ligar o fogão e começar a cozinhar, Ana Paula Padrão avisou que eles seriam divididos em duplas e que elas teriam sido definidas a partir da primeira competição da noite.

No desafio final, as duplas iriam reproduzir as receitas apresentadas na mesa dos jurados: uma bandeja com tempurá, ceviche e tacos. A prova decisiva contou com a presença dos ex-participantes Vitor Bourguignon e Hugo Merchan, que já estiveram em uma prova de repescagem.

No final, Helena e Tiago se uniram aos outros 10 competidores que continuam no “MasterChef Brasil” e assistiram tudo do mezanino.