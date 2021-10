Trailer revelado de ‘Eternos’ mostra mais do novo time de super-heróis da Marvel

Novo trailer revela mais sobre o novo time de super-heróis do MCU.

Um novo trailer revelado pela Marvel de ‘Eternos’, um dos filmes do estúdio mais esperados para este ano, revelou detalhes sobre a nova equipe de super-heróis do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe). ‘Eternos’ estreia em 5 de novembro mundialmente.

No novo trailer é possível vermos Gilgamesh, interpretado pelo ator Don Lee, mostrando seus poderes pela primeira vez ao dar um soco em um enorme monstro que vem em sua direção. Também temos uma primeira visão da família de Phastos (Brian Tyree Henry), quando seu marido (Haaz Sleiman) e seu filho encontram Ikaris (Richard Madden) e Sersi (Gemma Chan) pela primeira vez. Ikaris e Thena (Angelina Jolie) também mostram seus respectivos poderes, que já vimos em um trailer do filme divulgado anteriormente. Veja também.

Os Eternos compõem um grupo de antigos alienígenas que vivem secretamente na Terra há milênios, e o filme também apresentará uma nova ameaça, os Deviants, de quem os super-heróis devem proteger a humanidade.

Em uma entrevista anterior, diretora de ‘Eternos’ Chloé Zhao revelou como o novo longa deve impactar na linha do tempo do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe): “Acho que estamos sozinhos como filme, com certeza. Mas eu acho que teremos um efeito muito grande no futuro do MCU com o que acontecerá neste filme. O que, você sabe, como um fã, é realmente satisfatório para mim!”.