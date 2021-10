Thiago, dupla com Thaeme, revela diagnóstico de depressão

A saúde mental foi um dos principais assuntos durante a fase mais crítica da pandemia e temas como ansiedade e depressão ganharam força nas conversas. Recentemente, o cantor sertanejo Thiago, que faz dupla com Thaeme, revelou aos fãs que sofreu com a depressão.

Segundo ele, os sintomas surgiram durante o isolamento social, já que a paralisação fechou diversas casas de shows e vários compromissos tiveram que ser cancelados. Com isso, ele precisou intensificar os cuidados com a saúde física e mental.

“Tive um processo de depressão na pandemia. Comecei a fazer terapia. É muito importante estar com a mente em dia. A gente tem que estar bem com a gente nesses momentos, continuar passando nossas mensagens de alegria e ter vontade de fazer nossas músicas”, contou o cantor.

Com os sintomas cada vez mais frequentes, Thiago precisou buscar novas maneiras para tentar escapar dos gatilhos negativos, mesmo dentro de casa. “Comecei a praticar mais exercícios e ia correr na esteira, em casa mesmo. A imunidade é importante neste momento. E a mente também precisa estar boa. Se a mente não estiver em dia, a gente não consegue fazer mais nada, inclusive fisicamente. A gente não consegue correr atrás da saúde física se a mente não estiver ok”, revelou o músico.

Outro pilar encontrado pelo cantor sertanejo durante o distanciamento social foi a família.“Assim que a pandemia teve início, viajei pro Sul para ficar com meus pais, meus irmãos e meus avós. Fazia anos que eu não tinha a chance de passar tanto tempo com eles. Pude ficar na casa em que nasci, onde me criei e isso foi importante. Também pode realizar as minhas sessões de terapia e isso me ajudou a manter a calma e o foco. A internet também ajuda a estar próximo das pessoas, mesmo que de longe. A gente consegue se comunicar”.

De todo o tempo que ficou confinado, para ele, o mais difícil foi ficar distante de quem ama. “Por mais que eu more em São Paulo e minha família no Sul, a gente está sempre em contato, podemos nos falar pelo WhatsApp e lá dentro não temos a chance de comunicação. Ficamos sem saber se está todo mundo bem, se está tudo certo, como estão as pessoas… É difícil e complicado ficar sem ter notícias, ainda mais em tempos de pandemia. A maior preocupação era que não houvesse uma piora na situação da covid”.