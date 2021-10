Seinfeld: a série sobre o nada que mudou tudo na TV

Seinfeld. Com a desculpa da estreia de todas as temporadas na Netflix, Metro World News relembra o legado do programa que modificou o jeito de escrever e produzir comédia nos anos 1990 e que conquista fãs até hoje

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

“Seinfeld”, aquela série sobre o nada. A NBC acabou usando como publicidade o bordão que os criadores Jerry Seinfeld e Larry David venderam quando ofereceram à emissora o piloto que redefiniu o jeito de fazer comédia na TV a partir dos anos 1990. Disputadas a tapa pelos streamings, as nove temporadas entraram na Netflix em outubro para aplacar o saudosismo e explicar às novas gerações porque esse quarteto é tão influente.

Exibida originalmente entre 1989 e 1998, acompanha quatro amigos que estão muito mais para anti-heróis do que para mocinhos em Nova York. A dupla de criadores não planejava recriar a roda. À época, Seinfeld era um comediante que fazia stand-up (algo que nem sonhava se tornar popular por aqui) enquanto David era um roteirista que havia emplacado poucas esquetes em programas como o “Saturday Night Live”.

David introduziu a política do “no hugging, no learning” (algo como sem abraços e sem aprendizado) nos roteiros, o que significava que a série não ia apelar para sentimentalismo e lições de moral como a fórmula vigente até então. Jerry, George (Jasos Alexander), Elaine (Julia Louis-Dreyfus) e Kramer (Michael Richards) eram falhos e tinham atitudes pouco generosas. Como qualquer ser humano, frisa a jornalista americana Jennifer Keishin Armstrong no livro “Seinfeldia”.

Todos também tinham enredos exclusivos nos episódios, o que não era usual na época. David, que inspirava ligeiramente o personagem George, também incluía trechos sobre literatura, homenagens ao teatro, mas eram suas sacadas sobre trabalho, relacionamentos e vida cotidiana que aumentavam a identificação com o público.

Há fãs, por exemplo, que incluam na celebração de Natal uma alusão ao Festivus, comemoração inventada na série como equivalente ao Papai Noel. Até em data santa, quem ama “Seinfeld”, dá um jeito de incluir suas mundanas referências.

CURIOSIDADES

Jerry Seinfeld recusou uma oferta da NBC que teria rendido a ele US$ 110 milhões pela décima temporada da série.

O Soup Nazi , um dos coadjuvantes mais emblemáticos, é baseado no dono de um restaurante de sopas em Manhattan. O iraniano Al Yeganeh preparava sopas ótimas, mas era conhecido pela grosseria. Depois que o episódio foi ao ar, ele proibiu que se falasse “nazi” no local e qualquer referência ao programa o deixava nervoso.

Larry David nunca atendia às sugestões dos executivos da NBC e chegou a ser banido das reuniões.

A camisa de babados usada no episódio “The Puffy Shirt” está no museu Smithsonian.

A garçonete Claire (Lee Garlington), que aparece no piloto, seria uma personagem fixa, mas foi cortada. Ela teria ofendido Larry David porque interferiu no roteiro. Elaine foi criada para substituí-la, já que a NBC exigia uma personagem feminina.

Larry David pediu demissão de maneira impulsiva e voltou como se nada tivesse acontecido pouco depois, assim como George fez na série. No seu caso, o emprego era como roteirista de “Saturday Night Live”.

Em 2016, um motorista americano foi preso com uma carga de milhares de latas de alumínio a caminho de Michigan. Sua ideia era reciclar o material por lá, onde cada embalagem valia alguns centavos de dólar, baseado em um episódio de “Seinfeld” em que Kramer tenta fazer algo parecido. O problema é que circular com lixo de um estado a outro é contravenção.

E a vida pós ‘nada’?