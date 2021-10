Novo suspense criminal da Netflix de tirar o fôlego é baseado em um livro. Saiba qual é!

A nova série criminal estreou dia 29 de setembro no catálogo da Netflix.

Repleto de cenas de crimes brutais bastante reais, ‘O Homem das Castanhas’ é o novo suspense criminal da Netflix. A série dinamarquesa estreou no dia 29 de setembro e se manteve entre as Top 10 produções mais vistas no Brasil durante este final de semana. A série é baseada no romance criminal de Søren Sveistrup, que foi o roteirista da série ‘The Killing’, que também é uma série crminal.

‘O Homem das Castanhas’ começa com a descoberta dos assassinatos brutais de uma família inteira em uma fazenda isolada em 1987. Mais de trinta anos depois, na atual Copenhagen, uma jovem é encontrada brutalmente assassinada em um playground sem uma das mãos. A detetive Naia Thulin (Danica Curcic) é designada para o caso. Com seu relutante novo parceiro, Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard), eles notam uma pequena estatueta feita de castanhas ao lado do corpo. Uma misteriosa evidência é logo descoberta no boneco feito de castanha: a impressão digital de uma garota desaparecida, a filha do político Rosa Hartung (Iben Dorner).

Em entrevista ao Evening Standard, o autor Søren Sveistrup falou sobre o livro que originou a série e em especial sobre a protagonista, detetive Naia Thulin: “ela não é fisicamente tão forte quanto o criminoso, então é uma combinação desigual desde o início, o que eu gosto”. Naia Thulin é uma ótima detetive de homicídios, mas quer sua transferência para o departamento de cibernética para poder ficar mais tempo com sua filha Le. Mãe solteira, Thulin depende muito de seu pai adotivo para cuidar de sua filha.

Em seis episódios, a trama também nos apresenta Mark Hess, um agente da Europol com um passado misterioso que foi designado para este caso. Embora Hess pareça a Thulin desinteressado no caso, criando atrito inicial entre os dois, ele logo se torna tão obcecado em resolvê-lo quanto Thulin, pressionando por mais investigações sobre certos links que Thulin não ousou fazer.