Marcos Mion revela que não podia mostrar suas tatuagens na Record

Em pouco tempo, Marcos Mion tornou-se um dos principais nomes do elenco da Globo, onde parece ter carta branca para criar. Agora, o apresentador do “Caldeirão” resolveu comemorar outra conquista: ele mostrou, pela primeira vez, suas tatuagens.

E, ao exibir as imagens, relatou qual tatoo era “vetada” na Record TV, onde trabalhou por anos. No Twitter, Mion deixou claro que não tem mágoas com a antiga emissora, mas que realmente não podia usar camiseta pela tatuagem de Nossa Senhora em seu antebraço.

“Minha saída nunca virou assunto porque o que sinto pela Record é uma gratidão sem fim e todas entrevistas que tentaram me pegar numa aspa que gerasse treta não conseguiram, porque sempre faço o lado bom superar qualquer outra situação. É um exercício diário, em qualquer situação”, escreveu Marcos Mion, neste domingo (03).

O apresentador do “Caldeirão”, na Globo, falou ainda que não podia usar camisetas por conta da tatuagem e que entendia isso como uma conduta da empresa, por isso, nunca questionou. “Não tem amargura ou ingratidão da minha parte! Eu sempre aceitei e respeitei a decisão deles! É uma diretriz da empresa, assim como qualquer empresa tem suas crenças e pilares. Normal”, contou ainda.

O contratado da Globo revelou que se desculpava com a santa à noite, após seu trabalho, e que, em algumas ocasiões, a Record cortava suas menções à Nossa Senhora. “O problema era meu que tinha que me desculpar toda noite com Nossa Mãezinha, pedindo para ela me entender. Que, apesar da minha devoção, eu amava meu trabalho, todas as pessoas e o que a gente criava lá. Eu citava Nossa Senhora por conta da minha crença e eles editavam por conta da crença deles e tá tudo certo”, desabafou.

Um assunto reverberou aqui no Twitter mais do que deveria e faço questão de deixar alguns pontos bem explicados, afinal se tem uma coisa que sinto é GRATIDÃO pela Record e não quero que chegue neles uma faísca do Twitter criada por interpretações maldosas de um Tweet meu… — Marcos Mion (@marcosmion) October 3, 2021

Agora, eu não poder usar camiseta por conta da Nossa Senhora que tenho no antebraço é um fato. Não tem amargura ou ingratidão da minha parte! Eu sempre aceitei e respeitei a decisão deles! É uma diretriz da empresa, assim como qq empresa tem suas crenças e pilares. Normal. — Marcos Mion (@marcosmion) October 3, 2021