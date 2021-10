‘Mais Você’: Ana Maria e Fabrício Battaglini são vítimas do golpe do Whatsapp

Os golpes virtuais estão cada vez mais comuns e não fazem parte apenas das pessoas anônimas, afinal, há sempre um famoso comentando que caiu em uma armadilha. E, nesta segunda-feira (04), o repórter Fabrício Battaglini, do “Mais Você”, contou uma situação que passou com sua família.

Ao vivo, durante o café da manhã com a apresentadora Ana Maria Braga, o repórter mostrou que, como muitos brasileiros, foi alvo de um criminoso, que se passou por ele no Whatsapp e entrou em contato com uma pessoa da sua família.

“Queria te agradecer porque pedi para dar esse relato, um relato pessoal que envolve a minha família. Quero agradecer pelo espaço. Espero que, sinceramente, depois dessa nossa conversa, menos brasileiros caiam no golpe que eu caí, que minha família caiu e tantos caem“, disse Fabrício Battaglini.

Visualmente nervoso, ele contou que estava no programa de Ana Maria Braga para fazer um alerta sobre os golpes e afirmou: “sempre desconfiem, façam perguntas para aquela pessoa que está mandando a mensagem para pedir dinheiro”.

“Estou revoltado. Não consigo esconder minha irritação porque depois de tantas reportagens explicando como não cair no golpe, como se proteger, vejo a minha família envolvida numa situação dessa. Até peço desculpas pela minha exaltação”, desabafou Fabrício.

Durante a conversa, Ana Maria Braga contou que também é alvo do golpe e que recebe mensagens de pessoas que se passam pelos seus filhos. “Meu filho me manda mensagem dizendo que trocou de celular, aí eu deleto, denuncio. Recebo isso uma vez por semana do Pedro e da Mariana. A primeira vez que aconteceu, eu liguei para o telefone antigo [do meu filho] e ele disse que não era ele. É com a foto dele, a foto que ele usa no whatsapp! Essa pessoa sabia que eram os meus filhos porque me chamaram de mãe”, contou Ana Maria.

Em sua participação no “Mais Você”, da Globo, o repórter também deu detalhes de como o golpe foi aplicado e afirmou que o golpista se passou por ele para enganar os familiares, que não desconfiaram de nada. “Começam a conversa falando que trocou o número. A pessoa da minha família pediu para ligar, mas disseram que estava sem sinal. A pessoa [da família] tentou me ligar, mas eu estava fazendo uma reportagem e não atendi o telefone, não ouvi a mensagem. A pessoa fez a transferência por pix e estava consolidado o golpe. Isso está acontecendo por todo o país”.