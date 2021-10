[HORROR] O que chega à Netflix e ao Amazon Prime Video neste Halloween

Preparados para o mês mais animado quando o assunto são estreias no cinema de horror?

Chegou outubro e este é o mês do ano que os amantes do cinema de horror mais gostam. Isso porque é a data preferida de estreia escolhida pelos estúdios para a estreia das melhores produções. Listamos abaixo os lançamentos mais importantes dos streamings Netflix e Amazon Prime Video para que você possa aproveitar no conforto da sua casa. Confira!

Netflix

Tem Alguém na sua casa – 06.10

Baseado no livro homônimo de Stephanie Perkins, o filme é estrelado por Sydney Park como Makani Young, uma adolescente que se muda do Havaí para Nebraska. Embora se mudar para uma nova escola seja difícil o suficiente, a vida de Makani e suas novas amigas vira de cabeça para baixo quando um serial killer causa estragos na pequena cidade. Ainda mais complicado é o fato de que o assassino usa máscaras dos rostos das futuras vítimas.

O Fio Invisível – 13.10

O enredo se concentra na perspectiva de uma mãe e o filme é baseado no livro homônimo de Claudia Llosa. Amanda é uma jovem mãe que leva a filha de cinco anos para uma viagem. Ela conhece a elegante Carola, uma mãe que mora no pequeno vilarejo. À medida que as duas se conhecem, elas discutem as responsabilidades e os medos da maternidade.

As Passageiras – 20.10

Estrelando os rostos familiares de Megan Fox e Debbie Ryan, ‘As Passageiras’ (título original ‘Night Teeth’) segue um motorista chamado Benny, que leva duas amigas para casas noturnas de Los Angeles. Mal sabe ele que elas têm um segredo sangrento: Blaire e Zoe, são vampiras que viveram por alguns séculos. E todos os vampiros da cidade causam estragos na luta pelo poder. Então Benny fica com as duas novas amigas para se manter vivo.

Amazon Prime Video

Eu sei o que vocês fizeram no verão passado (Temporada 1) – 15.10

A série original do Amazon Prime Video vai resgatar a história da famosa franquia de filmes que foi sucesso na década de 1990, mas fica mais próxima do livro que originou as produções, lançado em 1973. A primeira temporada terá oito episódios e novos episódios vão chegando à plataforma semanalmente toda sexta-feira, começando pelo dia 15 de outubro até terminar no dia 13 de novembro.

O Bingo Macabro- 01.10

Depois que a ativista de bairro de 60 e poucos anos Lupita (Adriana Barraza) descobre que sua amada sala de bingo local foi ocupada por um misterioso empresário chamado Mr. Big (Richard Brake), ela reúne seus amigos idosos para lutar contra o enigmático empresário. Mas quando seus vizinhos de longa data começam a aparecer mortos em circunstâncias terríveis, Lupita de repente descobre que a gentrificação é o menor de seus problemas. Algo aterrorizante se fez sentir em casa no bairro tranquilo de Oak Springs, e a cada novo grito de “Bingo!” outra pessoa é vítima da presença diabólica. À medida em que os prêmios em dinheiro e a contagem de corpos aumentam constantemente, Lupita deve enfrentar a assustadora percepção de que, neste jogo, o vencedor realmente leva tudo.

Negra como a noite – 01.10

Uma adolescente cheia de recursos deixa a infância para trás quando luta contra um grupo de vampiros mortais em Black as Night, um híbrido de ação e terror com uma forte consciência social e um senso de humor mordaz. Quinze anos depois que o furacão Katrina devastou Nova Orleans, uma nova ameaça deixa sua marca no Big Easy na forma de perfurações na garganta da vulnerável população deslocada da cidade. Quando sua mãe viciada em drogas se torna a última vítima dos mortos-vivos, Shawna (Asjha Cooper), de 15 anos, promete igualar a pontuação.

Madres – 08.10

Beto (Tenoch Huerta) e Diana (Ariana Guerra), um jovem casal mexicano-americano que espera seu primeiro filho, muda-se para uma pequena cidade na Califórnia dos anos 1970, onde Beto recebeu uma oferta de emprego como gerente de uma fazenda. Isolada da comunidade e atormentada por pesadelos confusos, Diana explora o rancho degradado da empresa onde eles residem, encontrando um talismã medonho e uma caixa contendo os pertences dos moradores anteriores. Suas descobertas a levarão a uma verdade muito mais estranha e assustadora do que ela poderia ter imaginado.

The Manor – 08.10

Uma força malévola ataca os residentes de um asilo sonolento em ‘The Manor’, um conto gótico de terror com um toque moderno. Quando um leve derrame diminui sua capacidade de cuidar de si mesma, Judith Albright (Barbara Hershey) muda-se para a Golden Sun Manor, uma casa de repouso com excelente reputação. Mas, apesar dos melhores esforços da equipe e de uma amizade crescente com o colega idoso Roland (Bruce Davidson), ocorrências estranhas e visões de pesadelo convencem Judith de que uma presença sinistra está assombrando a enorme propriedade. Conforme os residentes começam a morrer misteriosamente, os alertas frenéticos de Judith são descartados como fantasia.