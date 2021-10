Grey’s Anatomy | 18×01: Meredith está deixando o Grey Sloan Memorial Hospital?

Fique ligado: antes de compartilharmos qualquer detalhe de Grey’s Anatomy, alertamos que este texto conterá spoilers da exibição 18×01 que ainda não foi lançada no Brasil. Assim sendo, só siga com a leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Continuando:

Na última quinta-feira (30), finalmente os fãs de Grey’s Anatomy, pelo menos os que moram nos Estados Unidos, puderam conferir o primeiro episódio da season 18 e se uma coisa podemos te adiantar, é que a trama começou bastante intensa, principalmente quando falamos sobre Meredith Grey (Ellen Pompeo).

Vamos entender melhor? 😱😱😱

Para quem esperava que a médica estivesse no hospital, ela na verdade estava, porém, em outro local, recebendo uma proposta de emprego.

Isso mesmo! Grey recebeu o convite para conversar com o doutor David Hamilton (Peter Gallagher), o que aparentava ser na verdade uma oportunidade para conhecer um espaço de homenagem para sua mãe, Ellis Grey (Kate Burton), porém posteriormente o médico esclareceu quais eram suas reais intenções.

Durante sua conversa com Meredith, Hamilton contou que estava desenvolvendo um novo método cirúrgico para tratar casos específicos de pacientes com doença de Parkinson e por isso estava buscando uma pessoa influente e que contribuísse para a aprovação da iniciativa pelo FDA.

O médico mostrou para Grey que inclusive já havia reservado um espaço com laboratório e todos os recursos necessários para que ela aceitasse a proposta e desenvolvesse o estudo.

Sobre a oferta, Meredith chegou a questionar o porquê David não seria o responsável pelo método cirúrgico e o médico esclareceu que ele na verdade é um paciente.

Meredith está deixando o Grey Sloan Memorial Hospital?

Essa é de fato a pergunta que não quer calar. Na última exibição, Richard (James Pickens Jr.), junto de outros médicos como Bailey (Chandra Wilson), deixou esta dúvida no ar, que não foi respondida por Meredith.

Por fim, ao que tudo indica, este questionamento será esclarecido na exibição 18×02 que vai ao ar na próxima quinta-feira (7). Assim sendo, ative as notificações e fique ligado em nossa página, pois traremos atualizações em primeira mão, ok?

Mas e então, você acha que Grey pode mesmo deixar o hospital? 👀 Trouxemos um spoiler com o vídeo promocional do próximo episódio que pode talvez ter esta resposta. Assista abaixo. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

