Gêmeas de Nanda Costa e Lan Lahn não serão expostas nas redes sociais

A atriz Nanda Costa anunciou que pretende preservar suas gêmeas após o parto. Com isso, ela e sua esposa Lan Lahn não devem ficar postando nas redes sociais mais detalhes sobre as herdeiras.

Em entrevista à revista TMP, a atriz explicou o motivo de manter a privacidade das filhas, que devem nascer em breve. “Talvez por ter ficado por tanto tempo quieta, quando comecei a falar, falei até demais. Dá vontade de postar tudo, mostrar que nosso relacionamento é natural como qualquer outro. As pessoas se sentem íntimas e participam. Se a gente anuncia uma gestação no ‘Fantástico’[programa da Globo], claro que as pessoas vão querer saber quando nasceram, quais os nomes, as pessoas estão vendo a barriga crescer. Não dá pra chegar e falar: ‘Não, ninguém vai saber mais’”.

Mas, os fãs não ficaram sem nada. Elas não devem mostrar o rosto das bebês, mas, a princípio, fotos das mãos e pés devem surgir em alguma timeline. “A gente quer se preservar mais, ficar mais quietinhas, focadas no nascimento, ter esse tempo pra entender tudo. Somos mães de primeira viagem, não sabemos o que nos espera. A gente merece e tem o direito de entender isso, até para nos adaptarmos à nova rotina. Se eu respondesse agora, diria: ‘Quero preservar a privacidade delas, vou postar uma mãozinha, um pezinho, um rosto de lado‘”, disse.

“Mas aí de repente vem aquela criança linda, carismática, que quando abre um sorriso muda o dia das pessoas. Será que não vale a pena? Se fizer bem pra algumas pessoas pelo menos? A gente vai entendendo, sentindo. E quando vier hater, eu bloqueio. Ali na minha bolha é só amor. Evito ver comentários nas outras bolhas”, completou.

Recentemente Nanda abriu a caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas dos seguidores no Instagram. A famosa, que está com oito meses de gestação, revelou como foi o processo de fertilização que passou.

“Na primeira tentativa transferimos 2 embriões. Na segunda, 1 embrião. Na terceira, 2! Deu certo na terceira“, contou. A famosa ainda revelou que não faz planos profissionais após o nascimento das filhas: “Ser mãe é um sonho antigo na minha vida (…). Não sei como vai ser depois que elas nascerem, vou viver um dia de cada vez”.