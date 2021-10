Em breve: Reynaldo Gianecchini pode retornar para Globo

O ator Reynaldo Gianecchini pode ser visto na reprise de “Verdades Secretas”, na Globo. No entanto, o ator não faz mais parte do elenco fixo da emissora, já que optou em encerrar o seu contrato e assinar com a Netflix.

Porém, Gianecchini deixou a casa, mas não a família Globo e, como todo bom filho retorna, o ator está em busca de novos contratos por obra. Caso o acordo seja feito, o galã poderá ser visto em novas séries e novelas da Globo.

As negociações mostram que não há nenhum ressentimento com o rompimento e que Reynaldo Gianecchini deixou a emissora carioca para buscar novos desafios e personagens, o que é muito comum e atingiu diversos nomes do casting da Globo, que desde o início da pandemia está com um novo estilo de contrato.

Antes de deixar a Globo, Reynaldo ainda foi escalado para a segunda temporada de “Verdades Secretas”, que está sendo produzida para o Globoplay, mas não conseguiu entrar em um acordo com a emissora e deixou o projeto.

E, sem nenhum projeto à vista, a Globo e Reynaldo Gianecchini resolveram encerrar a parceria amigavelmente. Em nota, a emissora informou que “o contrato com o ator não foi renovado” e explicou que “em sintonia com as transformações pelas quais passa o mercado”, a casa “vem adotando novas dinâmicas de trabalho com seus talentos”.

A TV Globo deixou claro que “a não renovação de um contrato não significa o final de uma parceria”. A comunicação esclareceu que “o novo modelo de gestão de talentos permite que essa parceria seja renovada em muitos outros formatos e projetos futuros”.

Em recente entrevista ao podcast Novela das 9, do Gshow, Reynaldo revelou que passou por uma verdadeira transformação após vencer o câncer:

“Foi um processo na minha vida muito bonito, na verdade. As pessoas estranham quando eu falo isso porque parece uma coisa muito cabeluda – e de certa forma é, você encarar a morte – , mas passar por isso me trouxe bênçãos inacreditáveis. Eu saí ganhando muita coisa, e eu tinha a percepção de que esse processo ia me trazer muito conhecimento”.

“Eu estava muito entregue, eu não briguei com o que era. Eu encarei como um desafio, eu falei: ‘Vou ver o que eu tenho para ver aqui, porque a vida deve estar querendo me mostrar alguma coisa e eu não vou fugir disso, não vou negar, não vou achar que sou amaldiçoado por estar nessa posição’. E, honestamente, não estou falando da boca para fora: foi um processo lindo”, afirmou.