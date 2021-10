Comentarista Caio Ribeiro está curado do câncer: ‘Acabou’

O comentarista esportivo Caio Ribeiro afirmou que está curado do câncer. O aviso aconteceu pelas redes sociais, onde o contratado da Globo apareceu visivelmente emocionado.

“Pessoal, não via a hora de gravar esse vídeo para dizer que acabou. Sexta-feira eu fiz o exame que constatou que não existe mais nenhum linfoma no meu corpo. Zerado, não existe mais chance do câncer continuar”, declarou Caio.

Sem parar de trabalhar, Caio Ribeiro, de 46 anos, descobriu que estava com um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer, após um alongamento de rotina. “Fui fazer um alongamento, como sempre faço, e o meu fisioterapeuta percebeu um caroço no meu pescoço. Fui ao médico e descobri o linfoma no início”.

Caio Ribeiro e Dr. Otávio, médico responsável pelo tratamento do comentarista (Reprodução/Instagram)

Durante o tratamento, o comentarista continuou com algumas atividades na emissora, mas tudo feito remotamente. Em uma entrada ao vivo no “Globo Esporte São Paulo”, Caio não aguentou a emoção e caiu no choro ao falar sobre as mensagens que estava recebendo após o diagnóstico.

“Tentei esconder o máximo que deu, não queria preocupar ninguém e queria passar uma mensagem de otimismo na hora que eu soubesse e tivesse a certeza que está acabando. Está acabando. Me aguardem que logo eu estou de volta, amigos”, falou o apresentador.

Agora, ele comemora com os amigos e fãs o resultado positivo do tratamento, que contou com diversas sessões de quimioterapia. “Sucesso total do tratamento. Estou aqui para agradecer essa onda de apoio, a todos que me colocaram em suas orações. E agora eu tenho uma radioterapia como prevenção , mas que cheio de saúde a vida segue!”, prosseguiu.

Reprodução/Globo

Agora, Caio Ribeiro está focado em voltar aos estúdios da Globo, em São Paulo.“Já já estou de volta ao estúdio. Muito obrigado, Vocês me ajudaram a passar por isso de maneira muito mais leve. Acabou!”, disse ainda.

Recentemente, Caio revelou que escondeu o câncer dos filhos no primeiro momento e explicou o motivo da sua decisão. “A primeira coisa que você pensa é nos filhos, que não quer morrer, porque tem muito a viver com eles. Num primeiro momento só contei ao meu pai e para a minha esposa, Renata. Ela chorou”.

Pai de João, de 10 anos, e Valentina, de 6, Caio Ribeiro não divulgou a sua verdadeira doença aos filhos. “Disse ao meu filho que estava tomando um remédio, que a consequência era a queda de cabelo e que eu iria raspar a cabeça. Ele só perguntou se eu teria coragem”, relatou.