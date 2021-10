Ator indicado ao Emmy Internacional entra para a novela ‘Cara e Coragem’

Prevista para estrear em maio de 2022, na Globo, a novela “Cara e Coragem” está com um novo nome no elenco. O ator Raphael Logam, que já foi indicado ao Emmy Internacional por causa de seu personagem na série Impuros (2018), da Fox, é a nova revelação da emissora carioca.

Segundo o site RD1, o Raphael está cotado para ser um dos principais personagens da trama escrita por Cláudia Souto, a mesma autora de “Pega Pega”, que irá ser exibida na faixa das 19 horas.

Para quem não se lembra, Raphael Logam viveu o professor Felipe, na novela “Amor de Mãe”, que foi transmitida no horário das 21 horas e teve Regina Casé como protagonista. Na novela, o personagem de Logam atrapalhou o casamento de Camila (Jéssica Ellen) e Danilo (Chay Suede).

Mas, voltando a falar da novela “Cara e Coragem”, que tem direção artística de Natália Grimberg, a trama abordará o mundo dos dublês, mas o roubo de uma fórmula secreta deve agitar os telespectadores. Além de Logam, o ator Marcelo Serrado volta às novelas.

Na novela inédita, o personagem de Serrado viverá um triângulo amoroso com Mariana Santos e Paolla Oliveira. Em uma entrevista ao jornal Extra, o ator da Globo mostrou-se empolgado e falou do carinho que tem por Mariana, com quem dividiu várias cenas na novela “Pega Pega”.

Ele também celebrou a nova parceria com a autora do folhetim. “Amo a parte com Mariana! É uma parceria que me deixa muito feliz e, em breve, vou repeti-la em ‘Cara e Coragem’, em que vou estar com ela e Claudia Souto de novo”.

Nesta nova história de Claudia Souto, as personagens de Paolla Oliveira e Mariana Santos vão disputar o interesse do personagem de Marcelo Serrado, que terá destaque no folhetim, sobretudo em cenas de muita ação, já que a novela tem como tema central o universo dos dublês. A trama contará ainda com Ícaro Silva, Mel Lisboa e Ricardo Pereira como os vilões.

Além dos atores citados acima, “Cara e Coragem” contará com Fabrício Boliveira, André Luiz Frambach, Taís Araujo e Vitória Bohn, Ainda, Bruno Fagundes, Carmo Dalla Vecchia, Cláudia di Moura, Guilherme Weber, Jeniffer Nascimento, Julia Lund, Kiko Mascarenhas, Maria Eduarda de Carvalho e Rodrigo Fagundes no elenco.