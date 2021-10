Ator de ‘Sobrenatural’ se fantasia de My Little Pony para a filha e fotos viralizam nas redes

Jared Padalecki, conhecido por seu papel como o Sam de ‘Sobrenatural’, postou uma foto em família e o registro viralizou no Twitter e Instagram.

O ator Jared Padalecki, mais conhecido por seu papel como Sam Winchester na série ‘Sobrenatural’, viralizou neste final de semana nas redes sociais. No Twitter, ele postou uma foto vestido de My Little Pony para a filha.

Looking fresh for a Friday night date with my best girl, and apparently, some ponies!!! 😂



Styled by @netflix and My Little Pony, The Next Generation pic.twitter.com/cc6X77OYb9 — Jared Padalecki (@jarpad) October 2, 2021

O novo filme da Netflix, ‘My Little Pony: Nova Geração’, foi lançado recentemente, e Jared registrou o momento no qual ele aparece acompanhado da filha, ambos fantasiados, e com os dois cães da família. Ele escreveu no Twitter: “Parecendo confortável para um encontro na sexta à noite com minha melhor garota e, aparentemente, alguns pôneis!!! Estilizado por @netflix e ‘My Little Pony: Nova Geração’”.

A esposa dele, a atriz Genevieve Cortese, também postou as fotos em seu perfil do Instagram. Ambos se conheceram no set da quarta temporada de ‘Sobrenatural’ há mais de uma década, Hoje, os dois são pais de três filhos.

Jared Padalecki integra atualmente o elenco de ‘Walker’, a série que está em fase de gravações da sua segunda temporada e deve estrear no final deste mês o canal CW.