‘A Fazenda 13’: Lary Bottino entra no reality e ganha R$10 mil

A ex-MTV Lary Bottino está no reality show “A Fazenda 13”, da Record TV. Ela entrou no programa, na última sexta-feira (01), na vaga deixada por Fernanda Medrado, que abandonou a competição.

Em poucos dias no reality, a influenciadora digital já mostrou que é uma das queridinhas dos peões. Ao participar de uma dinâmica, que valia R$10 mil, ela foi escolhida pelo grupo como a vencedora.

No jogo de tabuleiro, os peões foram divididos em três equipes. O grupo 1 era composto por Valentina Francavilla, Aline Mineiro, Dayane Mello, Rico Melquiades, Tiago Piquilo e Erasmo Viana. A equipe 2 tinha Dynho Alves, Gui Araujo, Marina Ferrari, Tati Quebra Barraco, MC Gui e Lary Bottino. Já a equipe reuniu Erika Schneider, Sthefane Matos, Mileide Mihaile, Solange Gomes, Victor Pecoraro e Bill Araújo.

O Fazendeiro da semana, a ex-assistente de palco de Ratinho e a escolhida do Paiol TikTok foram os escolhidos para representar as equipes verde, cinza e preta, respectivamente. Em cada rodada, os demais pais participantes escolhiam um cartão de crédito que correspondia a sua equipe, encostava na maquininha e lia a tarefa.

Depois de muitas idas e vindas, a equipe verde levou a melhor e chegou ao final do tabuleiro garantindo os R$10 mil. Entretanto, apenas um dos seis jogadores faturaria a grana e o grupo precisou entrar em um consenso sobre quem ficaria com a conta recheada. Por ter chegado recentemente e ser sua primeira prova, Lary foi a escolhida para ganhar o prêmio e todos comemoraram felizes.

Medrado abandona o reality show

A cantora Fernanda Medrado não está mais no elenco da 13ª temporada do reality show “A Fazenda”, da Record TV. Ela deixou o programa após o bate-boca com Tati Quebra Barraco. Ao desistir do programa, Medrado precisou devolver parte do cachê e o carro zero que ganhou durante uma prova do reality.

O fim do jogo de Medrado começou na formação da roça, quando ela brigou com Rico Melquiades. Na ocasião, ela chegou a dizer que a amiga do peão, Marina Ferrari, teria dinheiro aqui fora e que essa informação teria sido repassada justamente por ele.

Após a briga na formação da roça, Medrado bateu o sino na área dos animais pela primeira vez, mas não disse nada aos produtores do reality show da Record. Depois, durante a noite, ela foi novamente ao local e bateu mais uma vez, desta vez pedindo para sair. A morena, contudo, foi atendida por psicólogos do programa e decidiu ficar no programa.

Medrado abandonou o reality show “A Fazenda 13” por volta das 19 horas. Mas, nem todos os competidores perceberam que ela tinha “desaparecido”.