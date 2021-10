‘The Masked Singer Brasil’ pode migrar para os domingos em 2022

O ‘The Masked Singer Brasil’ está sendo um dos maiores sucessos da Globo. Com a aproximação da competição final da 1ª temporada, a direção da emissora está pensando em mudar o dia de exibição da atração musical.

Com o sucesso de audiência, o programa apresentado por Ivete Sangalo pode compor a programação de domingo e, desta maneira, revezar com outras atrações que são transmitidas por temporadas, como o “The Voice Kids” e a “Dança dos Famosos”, que também deverá continuar na programação em 2022.

Divulgação/TV Globo

Se a mudança do “The Masked Singer” for confirmada, o programa de Ivete Sangalo deverá ir ao ar antes do “Domingão com o Huck”, que continuará ocupando a vaga deixada por Faustão. Com isso, o reality show com famosos mascarados entregaria uma boa audiência para Luciano Huck.

LEIA TAMBÉM:

Fim de jogo para o Astronauta

Faltando pouco para a final da 1ª temporada do “The Masked Singer Brasil”, o Astronauta foi desmascarado. O sétimo eliminado do programa revelou ser Sérgio Loroza e surpreendeu alguns jurados da bancada, exceto Simone, que acertou o palpite.

Ao se despedir da competição e da fantasia de astronauta, Sérgio falou sobre a oportunidade de brincar no palco da 1ª temporada do “The Masked Singer Brasil”. “Foi uma das viagens mais loucas e longas. Fui tão longe como astronauta que acabei chegando no próprio umbigo. A fantasia não é nada se não tiver um artista lá dentro e isso eu descobri no meio do caminho. Eu não jogava com o meu carisma, e sim com o do personagem. É mais forte do que eu”.

Reprodução/Globo

Ivete Sangalo também parabenizou o ator. “Eu só posso agradecer por tantos momentos lindos e incríveis. Você foi um dos grandes destaques da temporada”, disse a apresentadora.

No programa desta terça-feira (28), Sérgio Loroza cantou a música “Além do Horizonte”, de Erasmo e Roberto Carlos, na batalha final. Já o jacaré, que foi seu adversário, escolheu “Essa mina é louca”, de Anitta e Jhama.