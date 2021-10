Série ‘Chucky’ ganha data de estreia no Star+

Toda criança no fim dos anos 1980 morria de medo de um boneco considerado um dos clássicos do terror mundial. Chucky é o personagem principal do filme Brinquedo Assassino, de 1988.



O longa fez tanto sucesso que ganhou mais duas versões: em 1990 e 1991.



Sete anos depois, os produtores fizeram a versão de A Noiva de Chucky.



Agora, 33 anos depois da primeira produção, o Star+ traz, com exclusividade, uma nova série inspirada nos filmes.

Chucky tem data de estreia para 27 de outubro, na plataforma de streaming.

