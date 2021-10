Resumo de ‘Pega Pega’: Eric cai em armadilha e acaba sendo preso

Nos próximos capítulos da reprise especial da novela “Pega Pega”, na Globo, Eric (Mateus Solano) será alvo de um novo golpe criado por Malagueta (Marcelo Serrado), que está cada vez mais perto de ser descoberto como mandante do roubo no Carioca Palace.

Nesta semana, Malagueta vai colocar provas do acidente de Mirella (Marina Rigueira) dentro de uma pasta na sala de Eric. A ideia do vilão é que o chef seja culpado pela morte da primeira mulher. Em seguida, o ladrão irá enviar um e-mail anônimo para a polícia com a foto e localização dos documentos. Confira abaixo o resumo dos capítulos desta semana!

Segunda-feira: 04/10

Monteiro revela a Antônia que o perito morreu na época da investigação do acidente de Mirella. Antônia conta a Domênico sobre a investigação do acidente de Mirella. Domênico avisa a Antônia que marcou um encontro com Dalva. Eric avisa aos funcionários do Carioca Palace que eles terão participação nos lucros do hotel. Sandra Helena decide comprar a casa onde Sabine morou e convida Cíntia para se mudar com ela e a mãe. Malagueta coloca as provas do acidente de Mirella na pasta de Eric.

Terça-feira: 05/10

Luiza aceita a carona de Lourenço para ir ao cartório, sem saber que é observada por Eric. Eric repreende Luiza por ela não ter lhe contado que esteve com Lourenço. Sandra Helena confronta Malagueta por ter armado a prisão de Cíntia e afirma que ele pagará pelo que fez. Mônica conta a Evandro onde está escondida. Eric pergunta a Douglas se pode acessar as câmeras de segurança do seu computador. Lourenço insiste em falar com Luiza.

Quarta-feira: 06/10

Lourenço diz a Luiza que ouviu histórias sobre o acidente de Mirella e teme que algo possa acontecer com ela. Elza e Prazeres se surpreendem ao saber que Arlete está namorando Pedrinho. Domênico e Antônia entram na casa de Dalva e se assustam ao vê-la morta. Malagueta comenta com Maria Pia que Eric terá problemas com a polícia. Sandra Helena paga a fiança de Agnaldo. Antônia recebe um e-mail com documentos comprometedores sobre o acidente de Mirella.

Quinta-feira: 07/10

Sandra Helena diz a Agnaldo que os dois não podem mais ficar juntos. Antônia mostra a Luiza as fotos de documentos que recebeu por denúncia anônima, incriminando Eric pelo acidente de Mirella. A polícia encontra os documentos originais sobre o acidente na sala de Eric. Eric fica surpreso ao saber que a morte de Mirella não foi um acidente e afirma nunca ter tido conhecimento dos documentos. Athaíde conta a Arlete que a polícia convocou Eric para prestar esclarecimentos sobre a morte de Mirella. Malagueta diz a Maria Pia que incriminou Eric porque a ama. Júlio fica surpreso ao ver Arlete com Pedrinho no hotel.

Sexta-feira: 08/10

Júlio descobre que Arlete está namorando Pedrinho e briga com a família. Eric conta a Bebeth sobre os documentos que comprovam que Mirella foi assassinada. Arlete confessa a Júlio que se apaixonou por Pedrinho. Sandra Helena comenta com Júlio e Agnaldo que desconfia de que Malagueta tenha incriminado Eric. Sabine promove Malagueta a vice-presidente interino da empresa, na ausência de Eric. Athaíde comenta com Lígia que Lourenço faz muitas perguntas sobre sua época como desembargador. Arlete pede informações a Antônia sobre o tempo de prescrição de um crime.

Sábado: 09/10

Lígia pergunta a Athaíde se foi ele quem colocou as provas na pasta de Eric. Malagueta quer saber se Maria Pia está envolvida na morte de Mirella. Antônia comenta com Domênico que ficou intrigada com os questionamentos de Arlete. Expedito conta a Domênico que Athaíde está sendo investigado pela Polícia Federal. Arlete confessa a Júlio que encobriu um crime de morte. Júlio pergunta à mãe se o crime está́ relacionado a Eric.