Novo ‘Encrenca’ reúne influencers e ex-BBB na RedeTV!

O programa “Encrenca” é uma das maiores audiências da RedeTV! e a ideia da emissora é que continue desta forma. Para isso, a direção do canal decidiu trocar todo o elenco da atração humorística.

Para dar mais dinamismo ao “Encrenca”, a RedeTV! reuniu influenciadores digitais e ex-BBBs. Júlio Cocielo, Victor Sarro, Viny Vieira, Fernanda Keulla e Caio Pericinoto irão comandar a nova temporada do Encrenca a partir deste domingo (03), às 20 horas.

Reprodução

Para a direção-geral e direção executiva do programa, a RedeTV! convidou, respectivamente, João Kléber, que é um dos contratados mais antigos e comanda alguns programas na emissora, e Rafael Paladia.

E os antigos apresentadores?

Com a reformulação do programa, os humoristas Tatola Godas, Dennys Motta, Ricardinho Mendonça e Ângelo Campos, que apresentavam o “Encrenca”, deixaram a RedeTV! e assinaram com a Band, onde irão apresentar o “Perrengue na Band”, a partir de novembro.

O grupo acima ficou sete anos no comando do “Encrenca”, programa que substituiu o “Pânico na TV”. Quando foi criado, em junho de 2014, o humorístico, que migrou da rádio, enfrentou diversos problemas e durante os primeiros meses acabou sendo comparado com o antecessor, que acabou indo para a Band. Mas, ao longo desses sete anos, ele se tornou a maior audiência da emissora e se consolidou no horário, chegando a marcar até 7 pontos de média.

Reprodução

Segundo o ex-apresentador do “Encrenca”, Totola Godas, a saída foi em comum acordo. “Conversamos com o Amilcare (Dalevo) e Marcelo (de Carvalho) e eles entenderam a nossa posição. Acho que cumprimos bem o nosso dever, colocando sempre o programa como o de maior audiência de toda a emissora”, contou ele, que comandava a atração ao lado de Dennys Motta, Ricardinho Mendonça e Ângelo Campos.

Em nota a RedeTV! afirmou que os apresentadores serão substituídos, mas que o “Encrenca” continua no ar. “A RedeTV! agradece aos companheiros de uma parceria bem-sucedida e feliz por 7 anos e deseja sucesso em seus novos desafios profissionais. Muitas novidades serão anunciadas para o Encrenca nos próximos dias”.