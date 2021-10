Musical sobre Donna Summer está de volta aos palcos

Dirigido por Miguel Falabella, o espetáculo musical “Donna Summer”, que conta a história de uma das maiores divas americanas, chega ao Brasil. A peça, que já foi sucesso da Broadway, volta a ficar em cartaz em São Paulo.

Com texto original de Colman Domingo, Robert Cary e Des McAnuff, o musical narra várias fases da eletrizante vida da cantora americana, os amores tempestuosos e os sucessos que marcaram a história da música mundial.

E, para deixar tudo mais divertido e emocionante, o musical reúne alguns sucessos da carreira de Donna, como“I feel love”, “Love to love you baby”, “MacArthur Park”, “On the Radio”, “Bad Girls”, “She works hard for the money”, “Hot Stuff” e “Last Dance”.

Na versão brasileira, o elenco conta com Karin Hils, Jeniffer Nascimento e Amanda Souza. Na peça, Amanda Souza encarna Donna durante a juventude. A atriz Jeniffer Nascimento, vencedora do reality show “Popstar”, da Globo, dá vida a Donna durante o auge da carreira. Já Karin Hills, que já esteve na banda Rouge, interpretará Donna Summer aos 50 anos.

Além das atrizes do elenco principal, o musical conta com 23 atores e bailarinos, um cenário de 260 metros quadrados e um figurino com mais de 50 perucas e 200 peças.

O musical “Donna Summer” fica em cartaz até o dia 31 de outubro, no Teatro Santander. As apresentações acontecem às quintas e sextas, às 21 horas, aos sábados, às 17h30 e às 21 horas, e, aos domingos, às 16 horas e às 19h30. Os ingressos custam entre R$ 75 e R$ 280.