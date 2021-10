Globo estreia programa inédito sobre o Carnaval 2022

De olho na movimentação das escolas de samba, a Globo está prestes a lançar um novo programa sobre o Carnaval. A partir do dia 16 de outubro, na faixa noturna, Luís Roberto vai comandar a atração carnavalesca, que será um grande esquenta para a festa mais popular do Brasil.

Chamado de “Seleção do Samba”, o programa vai mostrar o trabalho dentro das escolas de samba e tentará desvendar como elas criam o samba-enredo. Além da apresentação do narrador Luís Roberto, o Seleção do Samba contará com a participação de Milton Cunha.

Nesta primeira temporada, o novo programa irá focar em algumas escolas de samba do Rio de Janeiro. Ao todo, serão cinco episódios exibidos após o “Altas Horas”.

Brazil Photo Press/Folhapress

A cada semana, três escolas apresentam seu trio de sambas finalistas, e o vencedor é escolhido por jurados totalmente selecionados por cada agremiação, como manda a tradição. No dia 13 de novembro, vai ao ar a festa completa, com a reapresentação dos 12 sambas oficiais do carnaval carioca.

As gravações de Seleção do Samba, que tem produção da Endemol Shine Brasil, começaram nesta terça-feira (28), na Cidade do Samba, seguindo todos os procedimentos de segurança.

E por falar em Carnaval, o desfile da escola de samba São Clemente será em homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu em maio deste ano, vítima da covid-19. O Céu de PG e Flecha do Cupido são alguns dos setores que serão vistos na avenida.